Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

РФС рассматривает Сергея Игнашевича как помощника нового главного тренера сборной России. Назначение может состояться на следующей неделе.

Основным кандидатом на пост главного тренера России РФС считает Курбана Бердыева.

Игнашевич без работы с весны, когда покинул «Торпедо».

Будучи игроком, Игнашевич провел за сборную 126 матчей.

Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.

Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»