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    Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

    РФС рассматривает Сергея Игнашевича как помощника нового главного тренера сборной России. Назначение может состояться на следующей неделе.

    Основным кандидатом на пост главного тренера России РФС считает Курбана Бердыева.

    • Игнашевич без работы с весны, когда покинул «Торпедо».
    • Будучи игроком, Игнашевич провел за сборную 126 матчей.
    • Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    16.07.2021 20:32
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6686

      playsh 17 июля, 12:14

      Два камикадзе - один туркмено-российский,другой чисто российский.

      0
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 17 июля, 03:30

      Игнашевич и Семак - это пример того, что можно быть сильными хорошими игроками, но совершенно никчемными тренерами. Ту чушь, которую они говорят, невозможно читать и слушать.

      3
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      Рейтинг: +214

      Forvard47 17 июля, 00:27

      Главное чтобы Кафанов был

      0
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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 17 июля, 00:12

      Вы сначала Бердыева уговорите, а помощников он себе сам как-нибудь подберет. Без ваших советов.

      1
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      Рейтинг: +996

      Semargl18 17 июля, 00:11

      Ну с Игнашевичем было хоть какое-то подобие обороны в сбродной.. Может научит криволапцев играть в защиту и по мячику попадать..

      0
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 > Semargl18 17 июля, 00:15

      кого учить мужиков которым под 30 учить надо было в ДЮСШ, а сейчас уже поздно

      3
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      Рейтинг: +996

      Semargl18 > Garrincha58 17 июля, 00:19

      Надо но за неимением гербовой хоть на чем-то писать то надо

      2
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 22:31

      Начнем с того, что Бердыев еще не тренер сборной. А ему уже Игнашевича сватают...

      5
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      Рейтинг: +13264

      KLIM777 > Cleaner 17 июля, 00:07

      там следом еще вася березуцкий подлетит

      0
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      Рейтинг: +3403

      Semenycch 16 июля, 21:52

      Очень правильное решение. К лучшему Российскому тренеру со стальными шарами прибавить очень талантливого помощника с такими же стальными шарами! С огромным уважением отношусь к обоим!

      0
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 20:33

      Да пусть входит. Лишь бы главный нормальный был.

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner > Fusballer 16 июля, 22:44

      - Входит... И выходит... И входит... Замечательно выходит!

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