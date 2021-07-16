Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

РФС рассматривает Сергея Игнашевича как помощника нового главного тренера сборной России. Назначение может состояться на следующей неделе.
Основным кандидатом на пост главного тренера России РФС считает Курбана Бердыева.
- Игнашевич без работы с весны, когда покинул «Торпедо».
- Будучи игроком, Игнашевич провел за сборную 126 матчей.
- Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.
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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова