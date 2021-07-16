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  • Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России

16 июля 2021, 20:32
7

РФС рассматривает Сергея Игнашевича как помощника нового главного тренера сборной России. Назначение может состояться на следующей неделе.

Основным кандидатом на пост главного тренера России РФС считает Курбана Бердыева.

  • Игнашевич без работы с весны, когда покинул «Торпедо».
  • Будучи игроком, Игнашевич провел за сборную 126 матчей.
  • Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.

Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан Игнашевич Сергей
Комментарии (7)
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Fusballer
1626456809
Да пусть входит. Лишь бы главный нормальный был.
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Semargl18
1626469874
Ну с Игнашевичем было хоть какое-то подобие обороны в сбродной.. Может научит криволапцев играть в защиту и по мячику попадать..
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Вомбат
1626469942
Вы сначала Бердыева уговорите, а помощников он себе сам как-нибудь подберет. Без ваших советов.
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Nesterenko
1626481818
Игнашевич и Семак - это пример того, что можно быть сильными хорошими игроками, но совершенно никчемными тренерами. Ту чушь, которую они говорят, невозможно читать и слушать.
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Plyash
1626513292
Два камикадзе - один туркмено-российский,другой чисто российский.
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