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    Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему он скептически относится к тому, что сборную России может возглавить иностранный специалист.

    – Есть вероятность, что сборную возглавит иностранец. Как к этому относитесь?

    – Мне эта идея не нравится. Я много лет был в сборной, знаю, с какими сложностями сталкивается иностранец в нашей стране. Было много трагичных и комичных ситуаций, когда тренеры не знали, как реагировать на то, что выкидывал российский футболист.

    Примеры? Когда ребята [на сборе] пошли в ночной клуб, а Хиддинк потом начал показывать, как игрок неправильно с девушкой танцует. Была история с Капелло, когда футболист во время речи тренера на поле стоял и держал ногу на мяче. Это не понравилось Капелло, он обиделся, развернулся и ушел.

    Если доверять сборную иностранцу, то без помощи российских специалистов, ему будет сложно. Как это было у Хиддинка. Все его ошибки в работе с российскими игроками исправляли Бородюк и Корнеев.

    Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

    Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.07.2021 14:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2938

      Nesterenko 17 июля, 03:28

      Ну начинается, вот если бы не Бородюк и Корнеев, то у Хиддиника ничего бы не получилось. Самому не смешно такое говорить?? Если бы не Хиддиник, то не было бы никакой бронзы и полуфинала ЕВРО.

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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 16 июля, 22:31

      Комичная ситуация - это в Мариборе?

      0
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n 16 июля, 18:32

      Пизнест, а Черчесов выгнал массажиста за то, что тот не стоял, а сидел, пока чабан речь игрокам толкал)) И что?? Так где Хиддинк или Капелло и где наш чабан??

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 16:01

      А с российскими тренерами, значит все было красиво и весело???

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 16 июля, 15:32

      Во,мля!
      Бородюк и Корнеев.
      Сам Игнат сказал.
      на них -то всё и свалим. .на троих. Чтоб не скучно было.
      Даёшь Бородюка во власть.!

      Блин,что тут не напишешь,почитавши...((

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