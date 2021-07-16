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  • Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

16 июля 2021, 14:59
4

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему он скептически относится к тому, что сборную России может возглавить иностранный специалист.

– Есть вероятность, что сборную возглавит иностранец. Как к этому относитесь?

– Мне эта идея не нравится. Я много лет был в сборной, знаю, с какими сложностями сталкивается иностранец в нашей стране. Было много трагичных и комичных ситуаций, когда тренеры не знали, как реагировать на то, что выкидывал российский футболист.

Примеры? Когда ребята [на сборе] пошли в ночной клуб, а Хиддинк потом начал показывать, как игрок неправильно с девушкой танцует. Была история с Капелло, когда футболист во время речи тренера на поле стоял и держал ногу на мяче. Это не понравилось Капелло, он обиделся, развернулся и ушел.

Если доверять сборную иностранцу, то без помощи российских специалистов, ему будет сложно. Как это было у Хиддинка. Все его ошибки в работе с российскими игроками исправляли Бородюк и Корнеев.

Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Игнашевич Сергей
Комментарии (4)
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Алехсбургер.
1626438744
Во,мля! Бородюк и Корнеев. Сам Игнат сказал. на них -то всё и свалим. .на троих. Чтоб не скучно было. Даёшь Бородюка во власть.! Блин,что тут не напишешь,почитавши...((
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R_a_i_n
1626449533
Пизнест, а Черчесов выгнал массажиста за то, что тот не стоял, а сидел, пока чабан речь игрокам толкал)) И что?? Так где Хиддинк или Капелло и где наш чабан??
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general.lizyukov
1626463881
Комичная ситуация - это в Мариборе?
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Nesterenko
1626481702
Ну начинается, вот если бы не Бородюк и Корнеев, то у Хиддиника ничего бы не получилось. Самому не смешно такое говорить?? Если бы не Хиддиник, то не было бы никакой бронзы и полуфинала ЕВРО.
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