Игнашевич – об иностранном тренере в сборной: «Мне идея не нравится. Было много трагичных и комичных ситуаций»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич объяснил, почему он скептически относится к тому, что сборную России может возглавить иностранный специалист.

– Есть вероятность, что сборную возглавит иностранец. Как к этому относитесь?

– Мне эта идея не нравится. Я много лет был в сборной, знаю, с какими сложностями сталкивается иностранец в нашей стране. Было много трагичных и комичных ситуаций, когда тренеры не знали, как реагировать на то, что выкидывал российский футболист.

Примеры? Когда ребята [на сборе] пошли в ночной клуб, а Хиддинк потом начал показывать, как игрок неправильно с девушкой танцует. Была история с Капелло, когда футболист во время речи тренера на поле стоял и держал ногу на мяче. Это не понравилось Капелло, он обиделся, развернулся и ушел.

Если доверять сборную иностранцу, то без помощи российских специалистов, ему будет сложно. Как это было у Хиддинка. Все его ошибки в работе с российскими игроками исправляли Бородюк и Корнеев.

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. Имя нового главного тренера сборной пообещали назвать до 23 июля.

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