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  • Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

16 июля 2021, 10:41
8

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал причины неудачной игры сборной России на Евро-2020.

– На Евро российские игроки даже визуально отличались от представителей серьезных сборных: наши медленнее работают с мячом, редко идут в дриблинг, часто перестраховываются, играют проще, банально координационно выглядят хуже. Это уже системное?

– Конечно. Тут опять возвращаемся к тому, что наши соперники играют с лучшими в топ-5 лигах. Естественно, они лучше стоят на ногах, они более конкурентоспособны, другая интенсивность. Там играют по 60-70 матчей в год, мы вместе со сборными максимум 50. Плюс зимой – 3 месяца товарищеские матчи, а не официальные.

Ну еще и времена изменились. Если помните был такой мультфильм «Как казаки в футбол играли». Там был понятный образ немцев – дисциплинированные рыцари. Французы – техничные игроки, джентльмены, которые снимают шляпу. Англичане были хитрыми, перепрыгивали через лужи и так далее.

Лет 20-30 назад у всех была своя культура, понимали, как кто играет. Но за последние годы – ввиду миграционной политики в европейских странах – все изменилось. Смотрите сколько африканцев во французской сборной, 90 процентов состава. Сколько – в сборных Германии, Нидерландов, Англии, во всех западных странах. У итальянцев играли Эмерсон и Жоржиньо, по сути, натурализованные бразильцы.

Надо ведь понимать, что в России никогда не будет таких футболистов как Мбаппе, как Дембеле, как Десайи, Зидан, Бензема. Просто потому, что у нас совсем другая генетика. Не появится у нас игрок как Мбаппе, который сможет убегать от любого футболиста в мире, делать фору в два метра после рывка на пять метров. И мы уже тут уступаем.

Если раньше при Лобановском, обладая хорошей физической подготовкой, мы имели шансы против лучших футболистов мира, могли загнать итальянцев высоким прессингом, играть первым номером с голландцами, то сейчас это сделать гораздо сложнее.

Французы – уже не те французы – романтики. Немцы не те, кто играет только за счeт дисциплины в своих рядах. Они уже действуют первым номером, и ты попробуй догони того же Гнабри.

  • На Евро-2020 Россия не вышла из группы (3-й раз подряд).
  • Сборная пропустила 7 голов в группе Евро-2020. Больше было только в 1996 году.
  • Россия допустила больше всех результативных ошибок на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Франция Мбаппе Килиан Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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NewLife
1626422751
Бред ! Так и до евгеники можно дойти и до измерения черепов. Просто надо выращивать и давать дорогу таким, как Мбаппе, а не таким, как зюба и не пиарить рикошетника по всем каналам. Мальчишки должны иметь правильные ориентиры и образцы для подражания. Уверен, что при профессиональном подходе к детскому футболу в нашей стране будет много быстрых и умелых футболистов, а не таких, которых любит Матч ТВ и Черчес.
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Plyash
1626423173
Совершенно не согласен.Такие игроки появляются везде и всюду,в том числе и у нас. Просто,как только появляется пацан-самородок со своей техникой и своим видением игры,первый же тренер,которому он достался,в угоду сиюминутному результату начинает ломать и подстраивать пацанчика под убогую тактику своего клуба и партнёров.В топ-клубах делают всё наоборот,самородков вообще не трогают в плане техники,играй как хочешь.Обучают только футбольным премудростям,таким как игровые схемы,тактика и стратегия на поле,строгое выполнение тренерской установки.Вот и вырастают у них футболисты со своей манерой и техникой,присущей только им.
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САДЫЧОК
1626423887
...Вот , такие Игнашевичи везде на руководящих должностях в нашей стране ! Эти люди Обречённые , плохо образованные и с соломой в голове , размышляющие о генетике !
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"supermax"
1626424729
надо под мбаппе литейного подложить...или алярму...основных шалавёх этого сайта...пусть штампуют футболистов, пользу стране приносят))
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Алехсбургер.
1626426849
Всё ,что выучил на курсах по лицензии UEFA B и A..) Можно и в сборную с такими железными доками.
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Рубинище
1626430071
К тренерской работе таких "оптимистов" на километр подпускать нельзя. Венгры без Неймаров и Мбапе суперски играли наших бы разнесли в одну калитку. Создали тепличные условия паспортистам вот им и лень играть, физрой занимаются весь год а потом когда надо ничего не могут.
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Garrincha58
1626431503
чтобы соревноваться с такими как Гнабри или Мбаппе не надо приглашать в сборную пенсионера Жиркова или ходячего Дзюбу или вообще не умеющего отдать пас вперёд Оздоева и тогда может быть мы сможем конкурировать хотя бы с Данией или Венгрией ведь там нет африканцев там такие же европейцы но мастеровитые потому что голодные а наши сытые коты не хотят даже хвост поднять в марте когда гон
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