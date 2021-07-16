Игнашевич: «В России никогда не появится такой игрок, как Мбаппе. У нас совсем другая генетика»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич назвал причины неудачной игры сборной России на Евро-2020.

– На Евро российские игроки даже визуально отличались от представителей серьезных сборных: наши медленнее работают с мячом, редко идут в дриблинг, часто перестраховываются, играют проще, банально координационно выглядят хуже. Это уже системное?

– Конечно. Тут опять возвращаемся к тому, что наши соперники играют с лучшими в топ-5 лигах. Естественно, они лучше стоят на ногах, они более конкурентоспособны, другая интенсивность. Там играют по 60-70 матчей в год, мы вместе со сборными максимум 50. Плюс зимой – 3 месяца товарищеские матчи, а не официальные.

Ну еще и времена изменились. Если помните был такой мультфильм «Как казаки в футбол играли». Там был понятный образ немцев – дисциплинированные рыцари. Французы – техничные игроки, джентльмены, которые снимают шляпу. Англичане были хитрыми, перепрыгивали через лужи и так далее.

Лет 20-30 назад у всех была своя культура, понимали, как кто играет. Но за последние годы – ввиду миграционной политики в европейских странах – все изменилось. Смотрите сколько африканцев во французской сборной, 90 процентов состава. Сколько – в сборных Германии, Нидерландов, Англии, во всех западных странах. У итальянцев играли Эмерсон и Жоржиньо, по сути, натурализованные бразильцы.

Надо ведь понимать, что в России никогда не будет таких футболистов как Мбаппе, как Дембеле, как Десайи, Зидан, Бензема. Просто потому, что у нас совсем другая генетика. Не появится у нас игрок как Мбаппе, который сможет убегать от любого футболиста в мире, делать фору в два метра после рывка на пять метров. И мы уже тут уступаем.

Если раньше при Лобановском, обладая хорошей физической подготовкой, мы имели шансы против лучших футболистов мира, могли загнать итальянцев высоким прессингом, играть первым номером с голландцами, то сейчас это сделать гораздо сложнее.

Французы – уже не те французы – романтики. Немцы не те, кто играет только за счeт дисциплины в своих рядах. Они уже действуют первым номером, и ты попробуй догони того же Гнабри.