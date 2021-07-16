Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о тренерах, ставящих позиционный футбол в РПЛ.
– Кто в РПЛ хорошо ставит позиционную атаку?
– Слуцкий и Гончаренко любят играть в позиционный футбол. Кстати, Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе.
И было видно все: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила.
- Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
- Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
- Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
Источник: «Матч ТВ»