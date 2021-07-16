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    Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о тренерах, ставящих позиционный футбол в РПЛ.

    – Кто в РПЛ хорошо ставит позиционную атаку?

    – Слуцкий и Гончаренко любят играть в позиционный футбол. Кстати, Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе.

    И было видно все: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила.

    • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.07.2021 12:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1323

      Ловкий Бубен 16 июля, 16:55

      Да это верно, его схема не работает с костоломами из днищенских команд РПЛ , тем не менее на Евро Италия смогла выходить из под прессинга , а Зенит Манчини в РПЛ не мог , потому что Дзюба не хотел бегать , он жаловался что у Манчини много беготни

      1
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      Рейтинг: +1546

      DMитрий 16 июля, 13:35

      Так барахлить-то начала с октября, когда скорее всего получил приглашение в сборную и начал паковать чемоданы.

      1
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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 13:33

      В РПЛ играют мажоры. Им все до фонаря. Деньги капают, остальное не интересно.

      3
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      Рейтинг: +4821

      Давид59 16 июля, 13:12

      Это ещё у Жванецкого было. Про лекарства из Европы и наши. Формула та же. CH2OH на пару. Только ихняя бациллу берёт. А наша нет.

      2
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      Рейтинг: +839

      edw7777 > Давид59 16 июля, 14:02

      Только С2Н5ОН

      2
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      Рейтинг: +4821

      Давид59 > edw7777 16 июля, 20:04

      У меня по химии тройка

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