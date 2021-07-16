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  • Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

Игнашевич: «Манчини работал в «Зените» так же, как и с Италией на Евро. В РПЛ его схема барахлила»

16 июля 2021, 12:38
8

Бывший главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о тренерах, ставящих позиционный футбол в РПЛ.

– Кто в РПЛ хорошо ставит позиционную атаку?

– Слуцкий и Гончаренко любят играть в позиционный футбол. Кстати, Манчини в «Зените» работал по тем же принципам. Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке «Зенита», они оба делились со мной мнением о его работе.

И было видно все: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в «Зените». Но у нас его схема барахлила.

  • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
  • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
  • Итальянцы не проигрывают в 34-х матчах подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Зенит Италия Манчини Роберто Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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Давид59
1626430339
Это ещё у Жванецкого было. Про лекарства из Европы и наши. Формула та же. CH2OH на пару. Только ихняя бациллу берёт. А наша нет.
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Ловкий Бубен
1626443750
Да это верно, его схема не работает с костоломами из днищенских команд РПЛ , тем не менее на Евро Италия смогла выходить из под прессинга , а Зенит Манчини в РПЛ не мог , потому что Дзюба не хотел бегать , он жаловался что у Манчини много беготни
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житель СПб
1626703275
Ну и почему же она барахлила? Все остальное - понятно всем. А о главном - ни слова. Потому что мыслей нет?
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Soccerdealer63
1626714538
Серёга, да не "схема Манчини у нас барахлила", а мы сами барахлили, пвтаясь его сземы у нас адаптировать! Манчини работает с ГОТОВЫМИ ФУТБОЛИСТАМИ, КОТОРЫМ ОСТАЛОСЬ ОБЪЯСНИТЬ "СХЕМЫ" ИГРЫ В ТЕХ ИЛИ ИНЫЪ СИТУАЦИЯХ...А у нас и в РПЛ и в сборной надо "работать" с персонажами, которым ... надо объяснять, КАК ВООБЩЕ В ФУТБОЛ ИГРАТЬ... МЯЧИК ОСТАНАВЛИВАТЬ, В ПАС ИГРАТЬ, БИТЬ ПРАВИЛЬНО И Т.Д. Где уж тут "до схем"...
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raritet
1626715521
Если бы в России он получил футболистов , то и здесь бы работало. Барахление начинается с Дзюбы: все что он делает , с ленцой , на небольшой скорости -это не для того футбола, который нужен сегодня; Манчини , заметив такие подводные течения в клубе , просто ушел. Фактически для хорошей команды нужно убирать половину хлама, закупленного в спешке разными тренерами и Манчини пришел в период. когда нужно было разгребать авгиевы конюшни, а он не разгребатель, он человек творческий.
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