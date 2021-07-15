Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

15 июля 2021, 12:43
4

Президент РФС Александр Дюков назвал сроки назначения нового главного тренера сборной России.

– Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России? Иностранец или россиянин?

– Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт – все это.

Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта.

Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре – краткосрочная цель. Вторая более долгосрочная – новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.

Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить обе эти задачи. Переговоры идут.

Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1626342676
Курбан-оглы и пригласят, больше некого!
Ответить
slavа0508
1626344953
Может я и пессимист . но уверен что не в усатом дело то было . у того же Слуцкого результат не чем не лучше хотя Леонид совсем неплохой тренер . так что сомнения в успехе и Курбана.менять систему подготовки игроков надо .
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
15
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+