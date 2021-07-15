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    РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

    Президент РФС Александр Дюков назвал сроки назначения нового главного тренера сборной России.

    – Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России? Иностранец или россиянин?

    – Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт – все это.

    Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта.

    Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре – краткосрочная цель. Вторая более долгосрочная – новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.

    Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить обе эти задачи. Переговоры идут.

    Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 июля 2021, 13:29

      Может я и пессимист . но уверен что не в усатом дело то было . у того же Слуцкого результат не чем не лучше хотя Леонид совсем неплохой тренер . так что сомнения в успехе и Курбана.менять систему подготовки игроков надо .

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > slavutiq70 15 июля 2021, 14:29

      Усатый виновен на 100 процентов. Возомнил себя царем, что и привело к провалу.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 12:51

      Курбан-оглы и пригласят, больше некого!

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > paracetamol 15 июля 2021, 13:03

      Да, с другой стороны давно без практики, плюс оборонительный футбол, который многим не нравится. Но все его команды добивались определенного успеха и давали бой более сильным соперникам. в том числе и в Европе. Так что приглашение стоит того.

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > paracetamol 15 июля 2021, 14:31

      Пусть Курбан Бекиевич попробует. Хуже, чем с Черчесовым точно не будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > paracetamol 15 июля 2021, 19:39

      Бердыев из-за денег согласится быть гл. тренером сборной, но
      ничего он ей не даст. Нужен сравнительно молодой тренер с
      новым современным мышлением в футболе и хорошо знающий наших игроков РПЛ и наблюдающий за игроками ФНЛ.

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