РФС планирует назначить нового тренера сборной России до 23 июля

Президент РФС Александр Дюков назвал сроки назначения нового главного тренера сборной России.

– Когда РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России? Иностранец или россиянин?

– Планируем завершить работу до начала чемпионата России. Провести переговоры, подписать контракт – все это.

Что касается национальности, надо исходить из целеполагания. Нет задачи подписать контракт с владельцем какого-то паспорта.

Задачи сборной: выход на ЧМ в Катаре – краткосрочная цель. Вторая более долгосрочная – новый тренер должен продолжить строительство новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.

Для решения этих двух задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, конечно, чтобы новый тренер был готов решить обе эти задачи. Переговоры идут.

Как только договоренность будет достигнута, мы сообщим о тренерах. Переговоры не могут быть публичными. К сожалению, не смогу прокомментировать конкретные кандидатуры.