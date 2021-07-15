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    «СЭ»: Бердыев – кандидат на пост тренера сборной России

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

    По информации «СЭ», РФС хочет подписать контракт с 68-летним специалистом до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после мирового первенства.

    Бердыеву предложат зарплату значительно меньше, чем была у Станислава Черчесова, однако ему выплатят солидный бонус в случае успешной квалификации на чемпионат мира.

    Если же РФС все-таки решит назначить иностранца, то, вероятнее всего, в тренерский штаб сборной войдeт российский специалист, которым может стать Михаил Галактионов.

    • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
    • В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
    • РФС отправил в отставку Черчесова ровно неделю назад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2021 10:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 16 июля 2021, 01:12

      Вот на кой хер он нужен? Его карьера в прошлом. Он просто дед - прими таблетки. Нет бы взять мирового топ тренера, а его зарплату сформировать из з/п 11-и придурков на поле. Хуже не будет.

      0
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      Рейтинг: +302

      Vistavas > Янвapь 69 17 июля 2021, 11:01

      Мамашу свою утопи, животное )

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 18:05

      Не верю на 99,999% по 3 причинам:
      1) Я подобные новости читаю уже сколько? Лет 5-7? Но реальность его назначения по-прежнему на уровне слухов от непонятного кого.
      2) А оно Бердыеву нужно на старости лет? Добиться успехов будет сложно, а хейт в его адрес 100% прибавится в разы. Это как в СССР быть министром с/х. Престижно, но никто не хочет, ибо одни проблемы.
      3) Бердыев человек весьма авторитарный, со своими методами и взглядами. Глубоко сомневаюсь, что такой человек, который может спокойно принимать решения в одиночку, и ни под кем ни прогибаться, понравится чиновникам.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 15:31

      Хороший вариант. А если получится в отборе и на ЧМ-2022, можно будет и оставить.

      7
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 15 июля 2021, 14:53

      Самый наилучший вариант, который ещё можно придумать, кстати, тоже иностранец.

      4
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Фантомас 67 15 июля 2021, 19:59

      Какой же он иностранец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 июля 2021, 14:18

      Замечательно. Годика на 2 пораньше бы

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 июля 2021, 13:58

      Сёмин или жена Федуна.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 15 июля 2021, 13:13

      Ну и пофиг что автобус.Если будет результат,уже хорошо.Игра забывается,результат остаётся

      4
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      Рейтинг: +45

      MX chita 15 июля 2021, 13:01

      Вот это правильно, давно пора

      4
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      Рейтинг: +253

      Sancool 15 июля 2021, 12:53

      давно за! в любой команде приносил результат, пох что антифутбол! Сколько эмоций было когда Ростов переиграл Баварию (да,да не в лучшем составе), когда Рубин играл в ЛЧ и в ЛЕ достойно и все это было с ним. Среди Российских других кандидатов не вижу. Карпин хорош, но при проигрыше скажет я виноват что у них Лукаку? у нас таких нет. Слуцкому можно дать второй шанс, но не сейчас.

      8
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 12:40

      Чё с этим Галактионовым возятся? Тупица все про.срал, хуже Стаса-физрука! Наверно какая-то зацепка в РФС есть, иначе непонятно.

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