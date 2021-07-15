«СЭ»: Бердыев – кандидат на пост тренера сборной России

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

По информации «СЭ», РФС хочет подписать контракт с 68-летним специалистом до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после мирового первенства.

Бердыеву предложат зарплату значительно меньше, чем была у Станислава Черчесова, однако ему выплатят солидный бонус в случае успешной квалификации на чемпионат мира.

Если же РФС все-таки решит назначить иностранца, то, вероятнее всего, в тренерский штаб сборной войдeт российский специалист, которым может стать Михаил Галактионов.