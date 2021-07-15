Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СЭ»: Бердыев – кандидат на пост тренера сборной России

15 июля 2021, 10:00
34

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить сборную России.

По информации «СЭ», РФС хочет подписать контракт с 68-летним специалистом до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после мирового первенства.

Бердыеву предложат зарплату значительно меньше, чем была у Станислава Черчесова, однако ему выплатят солидный бонус в случае успешной квалификации на чемпионат мира.

Если же РФС все-таки решит назначить иностранца, то, вероятнее всего, в тренерский штаб сборной войдeт российский специалист, которым может стать Михаил Галактионов.

  • Бердыев в 2019 году ушел из «Рубина» и с тех пор не занимался тренерской работой.
  • В мае он стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».
  • РФС отправил в отставку Черчесова ровно неделю назад.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1626333506
Отличное , разумное решение !
Ответить
Nerlinger
1626335199
ДАВНО ПОРА !!!
Ответить
Из Твери Леха
1626340876
Если его назначат, а он не убере Дзюбу из состава, то это все зря.
Ответить
neveldomha
1626341063
Его величество антифутбол.
Ответить
Sancool
1626342835
давно за! в любой команде приносил результат, пох что антифутбол! Сколько эмоций было когда Ростов переиграл Баварию (да,да не в лучшем составе), когда Рубин играл в ЛЧ и в ЛЕ достойно и все это было с ним. Среди Российских других кандидатов не вижу. Карпин хорош, но при проигрыше скажет я виноват что у них Лукаку? у нас таких нет. Слуцкому можно дать второй шанс, но не сейчас.
Ответить
MX chita
1626343279
Вот это правильно, давно пора
Ответить
Armani nn
1626344025
Ну и пофиг что автобус.Если будет результат,уже хорошо.Игра забывается,результат остаётся
Ответить
Рубинище
1626347890
Замечательно. Годика на 2 пораньше бы
Ответить
Фантомас 67
1626350013
Самый наилучший вариант, который ещё можно придумать, кстати, тоже иностранец.
Ответить
zigbert
1626352313
Хороший вариант. А если получится в отборе и на ЧМ-2022, можно будет и оставить.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
15
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+