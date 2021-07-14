Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Березуцкий – о контракте Дзагоева: «Все должно быть хорошо»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева.

    – Алан ведeт переговоры с клубом, я тоже жду. Это в первую очередь задача клуба и Алана договориться. Насколько я знаю, всe должно быть нормально.

    – Это хорошая новость.

    – Это незаконченная новость. Всe зависит от руководства клуба и от Алана, этого может и не произойти, но на мой взгляд, всe должно быть хорошо.

    • 1 июля у Дзагоева истек контракт с ЦСКА. Он стал свободным агентом.
    • Дзагоев отправился на второй тренировочный сбор с ЦСКА, несмотря на истекший контракт с клубом.
    • 25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.

    Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2021 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 15 июля 2021, 10:39

      По такому принципу сейчас и живут болелы ЦСКА - всё будет хорошо, ага алёша, а как же, только не у ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 15 июля 2021, 00:01

      кому-то точно будет хорошо, всем никогда...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11