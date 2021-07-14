Березуцкий – о контракте Дзагоева: «Все должно быть хорошо»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева.

– Алан ведeт переговоры с клубом, я тоже жду. Это в первую очередь задача клуба и Алана договориться. Насколько я знаю, всe должно быть нормально.

– Это хорошая новость.

– Это незаконченная новость. Всe зависит от руководства клуба и от Алана, этого может и не произойти, но на мой взгляд, всe должно быть хорошо.

1 июля у Дзагоева истек контракт с ЦСКА. Он стал свободным агентом.

Дзагоев отправился на второй тренировочный сбор с ЦСКА, несмотря на истекший контракт с клубом.

25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.

Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»