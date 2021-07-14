Березуцкий – о контракте Дзагоева: «Все должно быть хорошо»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева.
– Алан ведeт переговоры с клубом, я тоже жду. Это в первую очередь задача клуба и Алана договориться. Насколько я знаю, всe должно быть нормально.
– Это хорошая новость.
– Это незаконченная новость. Всe зависит от руководства клуба и от Алана, этого может и не произойти, но на мой взгляд, всe должно быть хорошо.
- 1 июля у Дзагоева истек контракт с ЦСКА. Он стал свободным агентом.
- Дзагоев отправился на второй тренировочный сбор с ЦСКА, несмотря на истекший контракт с клубом.
- 25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.
Березуцкий: «ЦСКА будет стараться играть в атакующий футбол»
Источник: ютуб-канал ЦСКА