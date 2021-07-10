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«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта

10 июля 2021, 22:33
6

Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова пропал с официального сайта клуба. Москвичи о трансфере игрока не объявляли.

Узбекистанец не числится ни в одной из команд «Спартака»: ни в основной, ни во второй, ни в молодежной.

  • В прошлом сезоне Урунов был арендован «Уфой».
  • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.

«Уфа» отказалась от выкупа Урунова: «Спартак» хотел 70% от суммы сразу»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон
Комментарии (6)
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NewLife
1625946136
В ЦУМ перенесли)
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JTherry
1625949861
карту Урунову заблокируйте, спасите ЦУМ...)
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Garrincha58
1625980661
глупый Урунов погнался за деньгами и вот чем всё кончилось оказывается не только молодые русские такие алчные.... надо срочно поменять лимит чтобы таких ещё больше было, а то Россия не выйдет никуда ещё лет 20
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серега кашин
1625997302
жадность фраера сгубила
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Hektor 84
1626002287
Дворы мести пошел или плитку кафельную ложить как его соотечественники?
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zigbert
1626009863
Трудно теперь избавиться от этого сокровища.
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