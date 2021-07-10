«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта

Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова пропал с официального сайта клуба. Москвичи о трансфере игрока не объявляли.

Узбекистанец не числится ни в одной из команд «Спартака»: ни в основной, ни во второй, ни в молодежной.

В прошлом сезоне Урунов был арендован «Уфой».

В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.

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