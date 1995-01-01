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    «Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта

    Профиль полузащитника «Спартака» Остона Урунова пропал с официального сайта клуба. Москвичи о трансфере игрока не объявляли.

    Узбекистанец не числится ни в одной из команд «Спартака»: ни в основной, ни во второй, ни в молодежной.

    • В прошлом сезоне Урунов был арендован «Уфой».
    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8863

      NewLife 18 минут назад

      В ЦУМ перенесли)

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