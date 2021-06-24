«Уфа» отказалась от выкупа Урунова: «Спартак» хотел 70% от суммы сразу»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб не смог договориться со «Спартаком» о выкупе полузащитника Остона Урунова.

«Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.

Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить», – сказал Газизов.