«Уфа» отказалась от выкупа Урунова: «Спартак» хотел 70% от суммы сразу»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб не смог договориться со «Спартаком» о выкупе полузащитника Остона Урунова.
«Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.
Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить», – сказал Газизов.
- В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
- Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.
Источник: Sport24