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    «Уфа» отказалась от выкупа Урунова: «Спартак» хотел 70% от суммы сразу»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб не смог договориться со «Спартаком» о выкупе полузащитника Остона Урунова.

    «Мы вышли из переговоров по Урунову. Не удалось согласовать детали по срокам и способу выплат.

    Мы планировали заплатить тремя траншами на протяжении определенного времени, а «Спартак» настаивал, чтобы мы заплатили 70% от суммы сразу и через несколько месяцев остальные 30%. Это нереально, мы не можем себе этого позволить», – сказал Газизов.

    • В августе 2020 года «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025-го.
    • Хавбек вторую часть прошедшего сезона провел в башкирской команде на правах аренды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7098

      Сильвербой 1 час назад

      Просто надо забить на бабло и засунуть этого узбека, этому башкиру в жопу!!!

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      Рейтинг: +2089

      FRZZ 1 час назад

      Спартаку нужно соглашаться пока есть покупатель.

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      Рейтинг: +4710

      maygli 2 часа назад

      Да лукавство сплошное! Не могут позволить себе 90 млн руб?
      Газизов не смеши! Ты единолично можешь выкупить 5 таких уруновых со своих отступных полученных от Спартака. Или всё проиграл в автоматах?
      Просто он и вам не нужен, будь честен и не юли. Всё бла-бла.

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