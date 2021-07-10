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  • Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

10 июля 2021, 19:08
17

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи, что защитник Георгий Щенников перейдет в «Интер». Он уже причисляет футболиста к миланцам.

– Георгия Щенникова вы называете на тренировках игроком миланского «Интера».

– Это правда, это то, что до меня дошло – что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет – если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать (улыбается).

  • Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Для Березуцкого грядущий сезон будет 1-м в качестве главного тренера.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер ЦСКА Щенников Георгий Березуцкий Алексей
Комментарии (17)
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Garrincha58
1625934119
Интер-Майами???
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Боцман59rus
1625936149
- за себя подумай, где будешь выступать после десяти туров)
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BRO_football
1625936451
А может, Березуцкий имеет ввиду Интер Черкесск?
Ответить
smv73
1625937322
Интер Турку?
Ответить
ceru794
1625938480
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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JTherry
1625941568
Береза - тролль 80-го уровня...)
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Fusballer
1625942966
Интеров много разных. О каком идёт речь?
Ответить
Derzkiy1
1625953623
Жора хорошим игроком всегда был, Гончар ЦСКА убил просто, вот и все сбавили ….
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Solist345345
1625985701
Ох уж эти шуточки а-ля Березуцкие.
Ответить
Лфшт
1626003484
Березка шепчет полную дичь
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