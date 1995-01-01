Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи, что защитник Георгий Щенников перейдет в «Интер». Он уже причисляет футболиста к миланцам.
– Георгия Щенникова вы называете на тренировках игроком миланского «Интера».
– Это правда, это то, что до меня дошло – что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет – если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать (улыбается).
- Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Для Березуцкого грядущий сезон будет 1-м в качестве главного тренера.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.