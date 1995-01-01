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    Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи, что защитник Георгий Щенников перейдет в «Интер». Он уже причисляет футболиста к миланцам.

    – Георгия Щенникова вы называете на тренировках игроком миланского «Интера».

    – Это правда, это то, что до меня дошло – что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет – если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать (улыбается).

    • Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Для Березуцкого грядущий сезон будет 1-м в качестве главного тренера.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      ceru794 14 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +73

      smv73 34 минуты назад

      Интер Турку?

      0
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      Рейтинг: +1100

      vmonomah17 44 минуты назад

      У Щенникова недостаточно игр за сборную, чтобы играть в европе. Я вообще удивляюсь как он в цска до сих пор играет с его то уровнем...

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      Рейтинг: +10081

      BRO_football 48 минут назад

      А может, Березуцкий имеет ввиду Интер Черкесск?

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      Рейтинг: +23808

      Боцман59rus 53 минуты назад

      - за себя подумай, где будешь выступать после десяти туров)

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      Рейтинг: +287

      111Hunter111 1 час назад

      Шутник однако.

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      Рейтинг: +13485

      Garrincha58 1 час назад

      Интер-Майами???

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      Рейтинг: +5228

      Fusballer > Garrincha58 19 минут назад

      Туда кого попало не возьмут. Скорее ФК Интер Баку.

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