Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи, что защитник Георгий Щенников перейдет в «Интер». Он уже причисляет футболиста к миланцам.

– Георгия Щенникова вы называете на тренировках игроком миланского «Интера».

– Это правда, это то, что до меня дошло – что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет – если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать (улыбается).