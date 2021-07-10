Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на слухи, что защитник Георгий Щенников перейдет в «Интер». Он уже причисляет футболиста к миланцам.
– Георгия Щенникова вы называете на тренировках игроком миланского «Интера».
– Это правда, это то, что до меня дошло – что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет – если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать (улыбается).
- Щенников всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Для Березуцкого грядущий сезон будет 1-м в качестве главного тренера.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: официальный сайт ЦСКА