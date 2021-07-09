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  • Зарема: «Черчесов отказался от миллиона за разрыв контракта. Газизов, а вам слабо?»

Зарема: «Черчесов отказался от миллиона за разрыв контракта. Газизов, а вам слабо?»

9 июля 2021, 22:56
9

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову отказаться от компенсации в 300 миллионов рублей за разрыв контракта. В пример она привела Станислава Черчесова.

«Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Настоящий Джигит! Шамиль Камилович, а вам слабо?» – написала Салихова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Юрист «Спартака» Завьялова: «Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет»

«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Россия Черчесов Станислав Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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Plyash
1625861753
Резонансно-политическая подоплёка совершенно разная. Чабан спасает свою обосранную перед всей страной репутацию,а проходимец Газизов свои бабки,нечаянно упавшие из-за идиотски составленного контракта.Так что ничего у тебя,Зарема,не получится.Укусить не удалось..
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Korsar_03
1625874164
Бомбардир, хорош уже пиарить тут Зарему. Вы больше становитесь похожи на жёлтую газетенку, а не на футбольный сайт
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vladimir-7
1625891312
Зарема, за ошибки надо платить, нечего выпрашивать деньги у Газика. Что касается Черчесова–джигита, то неизвестно, что он отказался от компенсации, это так договорились, что этому тупому хаму поднимут, хотябы, в России, его обделанное на весь мир звание заслуженного тренера России.
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BarStep
1625896412
Девушка путает собственный карман и государевый.. Бывает., на то она и есть она..))
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ab15488
1625902922
Я тоже так могу. Унаи эмири с виллиреалом выиграл ЛЕ, Спартак, а вам слабо?
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NewLife
1625904822
Что за дурное зелье они там с Арнольдычем потребляют вдвоем.
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vladimir-7
1625915380
Газизов–жене владельца спартака Федуна Зареме Саликовой: Нет не слабо, но лучше 300 млн. иметь в моем кармане. Жду деньги, Газик.
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Chingis17rus
1625920086
спартак неустоек платит больше, чем все московские клубы на трансферы)
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Снег
1625924477
Эскортница- ты хоть в футбол не лезь...Тошно уже от вас.
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