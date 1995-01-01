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    Зарема: «Черчесов отказался от миллиона за разрыв контракта. Газизов, а вам слабо?»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову отказаться от компенсации в 300 миллионов рублей за разрыв контракта. В пример она привела Станислава Черчесова.

    «Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Настоящий Джигит! Шамиль Камилович, а вам слабо?» – написала Салихова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

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    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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