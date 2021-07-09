Зарема: «Черчесов отказался от миллиона за разрыв контракта. Газизов, а вам слабо?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову отказаться от компенсации в 300 миллионов рублей за разрыв контракта. В пример она привела Станислава Черчесова.

«Черчесов отказался от миллионов евро за разрыв контракта. Настоящий Джигит! Шамиль Камилович, а вам слабо?» – написала Салихова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

В марте он вернулся в «Уфу».

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