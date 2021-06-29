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  • «Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

29 июня 2021, 15:15
19

Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решением суда о том, что клуб должен бывшему генеральному директору Шамилю Газизову 300 миллионов рублей. Он отправил в суд обращение, где выразил свою позицию.

Федун указал, что подписал соглашение о выплате Газизову этих денег из-за заблуждения, в которое был введен.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Газизов выиграл суд у «Спартака»

Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (19)
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OldenVad
1624969398
После трансфера Кокорина, я на стороне Федуна
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NewLife
1624969752
Надо знать всю подноготную, чтобы понять сумасшедший Федун или нет. Что за причины заблуждения, кто его туда ввел ? Мыльная опера только начинается.
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777+
1624969964
Я не я и лошадь не моя!!!!)))) Арнольдыч - юморист!!!!
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portero
1624970794
о как ! значит олигарх косит под олигофрена, наглая рожа... таких хрен введешь в заблуждение.... а если пенсионер подпишет бумагу , то всё писец сам виноват...
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derrik2000
1624975011
ФУФЛО, а не ИНФОРМАЦИЯ! Что за "обращение", в КАКОЙ суд это...м-м-м-м... "обращение"... ЗАЧЕМ она, эта филькина грамота, нужна, если уже есть ПОКА не вступившее в силу решение районного суда г. Уфы? ХТО готовил Федуну эту филькину грамотту, или это всё таки была апелляционная жалоба??? Да и эту "жалобу" с такими "отмазками" (если всё таки ЭТО была она) ХТО готовил Федуну??? И ВООБЩЕ - ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК! https://rsport.ria.ru/20210629/fedun-1739063265.html Там ХОХМА та ещё: опять, но уже БАБА-"ТОЖЕЮРИСТ" разводит дополнительно Федуна на бабло! )))))))))))) А ШО ДЕЛАТЬ??? МА-С-С-С-КВА: не на**ёшь - не проживёшь.... )))))
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Вомбат
1624975160
"Свет не карает заблуждений, он тайны требует для них" (Пушкин). Федун выдал свое заблуждение, и теперь свет его покарает. А если серьезно, то я давно подозревал, что симпатяга Леонид Арнольдович -- лох. Не только в футболе, но и в деловых вопросах. Очередная иллюстрация того, что в России, чтобы стать богатым, необязательно быть докой в бизнесе, достаточно иметь правильные связи.
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dimag
1624989903
В зарослях Заремы заблудился )
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