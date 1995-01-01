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    «Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решением суда о том, что клуб должен бывшему генеральному директору Шамилю Газизову 300 миллионов рублей. Он отправил в суд обращение, где выразил свою позицию.

    Федун указал, что подписал соглашение о выплате Газизову этих денег из-за заблуждения, в которое был введен.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

    Газизов выиграл суд у «Спартака»

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +48569

      portero 7 минут назад

      о как ! значит олигарх косит под олигофрена, наглая рожа... таких хрен введешь в заблуждение....
      а если пенсионер подпишет бумагу , то всё писец сам виноват...

      0
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      Рейтинг: +3345

      Semenycch 9 минут назад

      Свиньи они по жизни все такие, без чести, без шаров в штанах.

      1
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      Рейтинг: +1394

      777+ 21 минуту назад

      Я не я и лошадь не моя!!!!)))) Арнольдыч - юморист!!!!

      1
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      Рейтинг: +8691

      NewLife 25 минут назад

      Надо знать всю подноготную, чтобы понять сумасшедший Федун или нет. Что за причины заблуждения, кто его туда ввел ? Мыльная опера только начинается.

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      Рейтинг: +1985

      OldenVad 30 минут назад

      После трансфера Кокорина, я на стороне Федуна

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