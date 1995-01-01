«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

о как ! значит олигарх косит под олигофрена, наглая рожа... таких хрен введешь в заблуждение....
а если пенсионер подпишет бумагу , то всё писец сам виноват...
Владелец «Спартака» Леонид Федун не согласен с решением суда о том, что клуб должен бывшему генеральному директору Шамилю Газизову 300 миллионов рублей. Он отправил в суд обращение, где выразил свою позицию.
Федун указал, что подписал соглашение о выплате Газизову этих денег из-за заблуждения, в которое был введен.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- При нем команда лидировала в РПЛ.
- В марте он вернулся в «Уфу».
Газизов выиграл суд у «Спартака»