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Газизов выиграл суд у «Спартака»

11 июня 2021, 15:24
29

Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела о невыплате компенсации московским «Спартаком» бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме, но решение ещe не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать.

Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства.

Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлeтся суд при принятии решения», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в судебном заседании.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • Столичный клуб должен менеджеру 300 миллионов рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (29)
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Юра мы всеPro
1623414982
Деньги, даже большие, имеют свойство заканчиваться. Федун человек мягкий, но в его близком окружении есть очень злопамятные люди. Удачи хитрожопому в Уфе. тем более там он и останется до пенсии
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Алехсбургер.
1623415470
"Новый Век начинается"? Предлагаю свежий слоган к юбилею.)) _________- скажу честно.,Спартак всё-таки,ещё ,где-то,но люблю...не ржавеет,т.сказать..) Не люблю всё ,что его (в последнее время) окружает.
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portero
1623415647
Татьяна себя похвалила, но исковые требования Газизова суд удовлетворил.... Получается Спартак знал что всё равно будет платить, но просто тянет время.
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vladimir-7
1623415657
Газик, ну ты молодец, без крика, шума и резких заявлений выиграл суд у должника, всё справедливо, долги надо возвращать вовремя. Жди перевода.
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slavа0508
1623415835
Доп,,,,,лась Зарема вот твоя работа твой протеже которого ты привела и сама же уволила ,,, зато языком трепать какая ты умная у тебя лучше всех получается,,,надеюсь теперь ротик прикроешь,,,
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NewLife
1623416109
Какие же юридически малограмотные журналюги хейтеры работают в желтом "чемпионате". Выиграл - это когда деньги получил, а до этого еще так далеко, что Бомбардиру глупо вылезать с таким заголовком.
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ivany4
1623418560
Как всегда, дело еще не сделано, а результат уже объявили.)) Но мы то знаем, куда попадает тот, кто бежит впереди паровоза.
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derrik2000
1623419218
Ёпрст! Тоже из числа "Пашаевых-Добровинских" аблаката нашли? Думаю, что именно ТАК! Сейчас "дамочка", которой попёрло енто денежное дело, будет лапшу на уши Федуну и его простигосподи на уши вешать, чтобы как можно больше и как можно подольше бабла нарубить. МА-С-С-С-С-КВ-А-А-А... P.S. И почему в статье "Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела" ??? РАССМОТРЕЛ, раз по заявлению дамочки "Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме".
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житель СПб
1623428499
А вообще, ну надоели уже такого рода новости из Спартака! Что там с футболом? Через 1,5 месяца новый сезон. Между прочим, юбилейный для Спартака!
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zigbert
1623431543
Сможет ли хоть что то сделать эта апелляционная инстанция?
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