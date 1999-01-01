Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Газизов выиграл суд у «Спартака»

    Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела о невыплате компенсации московским «Спартаком» бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.

    «Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме, но решение ещe не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать.

    Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства.

    Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлeтся суд при принятии решения», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в судебном заседании.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • Столичный клуб должен менеджеру 300 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15029

      derrik2000 1 час назад

      Ёпрст!
      Тоже из числа "Пашаевых-Добровинских" аблаката нашли?
      Думаю, что именно ТАК!
      Сейчас "дамочка", которой попёрло енто денежное дело, будет лапшу на уши Федуну и его простигосподи на уши вешать, чтобы как можно больше и как можно подольше бабла нарубить.
      МА-С-С-С-С-КВ-А-А-А...

      P.S. И почему в статье "Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела" ???

      РАССМОТРЕЛ, раз по заявлению дамочки "Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8154

      ivany4 1 час назад

      Как всегда, дело еще не сделано, а результат уже объявили.))
      Но мы то знаем, куда попадает тот, кто бежит впереди паровоза.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3773

      Из Твери Леха 2 часа назад

      да здравствует уфимский суд! самый гуманный суд в мире!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22876

      silver29 2 часа назад

      Ничего он не выиграл. Районный суд Уфы это только начало долгой тяжбы, это решение еще будет отменено.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8334

      NewLife 2 часа назад

      Какие же юридически малограмотные журналюги хейтеры работают в желтом "чемпионате". Выиграл - это когда деньги получил, а до этого еще так далеко, что Бомбардиру глупо вылезать с таким заголовком.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19672

      slavutiq70 2 часа назад

      Доп,,,,,лась Зарема вот твоя работа твой протеже которого ты привела и сама же уволила ,,, зато языком трепать какая ты умная у тебя лучше всех получается,,,надеюсь теперь ротик прикроешь,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18267

      vladimir-7 2 часа назад

      Газик, ну ты молодец, без крика, шума и резких заявлений выиграл суд
      у должника, всё справедливо, долги надо возвращать вовремя. Жди перевода.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26727

      VVM1964 > vladimir-7 2 часа назад

      " Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция " ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47728

      portero 2 часа назад

      Татьяна себя похвалила, но исковые требования Газизова суд удовлетворил....
      Получается Спартак знал что всё равно будет платить, но просто тянет время.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18267

      vladimir-7 > portero 2 часа назад

      Так нужно и суд подкормить судебными издержками, тем
      более, продолжение следует, готовьте денежки, господа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2688

      Алехсбургер. 2 часа назад

      "Новый Век начинается"?
      Предлагаю свежий слоган к юбилею.))

      _________-
      скажу честно.,Спартак всё-таки,ещё ,где-то,но люблю...не ржавеет,т.сказать..)
      Не люблю всё ,что его (в последнее время) окружает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Юра мы всеPro 2 часа назад

      Деньги, даже большие, имеют свойство заканчиваться. Федун человек мягкий, но в его близком окружении есть очень злопамятные люди. Удачи хитрожопому в Уфе. тем более там он и останется до пенсии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47728

      portero > Юра мы всеPro 2 часа назад

      Федун мягкий??? вы наверное видите обёртку...
      Не станет мягкий человек очень богатым.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      Freyd > portero 2 часа назад

      мягкие ток диванные аналитики!а миллиардеры ну ни как не мягкие!
      поддержу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      Юра мы всеPro > portero 1 час назад

      Личным знакомством похвастаться не могу, поэтому в большей степени конечно - обертку. По поводу мягкости, скорее выразился некорректно, видимо невредный, отходчивый.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86232
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66100
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru