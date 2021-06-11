Газизов выиграл суд у «Спартака»

Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела о невыплате компенсации московским «Спартаком» бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.

«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме, но решение ещe не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать.

Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства.

Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлeтся суд при принятии решения», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в судебном заседании.