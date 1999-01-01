Газизов выиграл суд у «Спартака»

Ёпрст!
Тоже из числа "Пашаевых-Добровинских" аблаката нашли?
Думаю, что именно ТАК!
Сейчас "дамочка", которой попёрло енто денежное дело, будет лапшу на уши Федуну и его простигосподи на уши вешать, чтобы как можно больше и как можно подольше бабла нарубить.
МА-С-С-С-С-КВ-А-А-А...
P.S. И почему в статье "Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела" ???
РАССМОТРЕЛ, раз по заявлению дамочки "Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме".
Суд Октябрьского района Уфы приступил к рассмотрению дела о невыплате компенсации московским «Спартаком» бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.
«Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объeме, но решение ещe не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к «Спартаку». Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать.
Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. В процессе принимали участие представители «Капитальных активов», которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства.
Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлeтся суд при принятии решения», – сказала юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака» в судебном заседании.