«Р-Спорт»: Газизов подал в суд на «Спартак». Клуб должен ему 300 миллионов рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подал в суд на «Спартак».

По информации «Р-Спорт», экс-функционер «Спартака» требует взыскать с московского клуба задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Московский клуб просит приостановить производство по делу.

Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении со «Спартаком», по которому клуб должен выплатить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.

Функционер получил первый платеж от «Спартака» в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.