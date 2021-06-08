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    «Р-Спорт»: Газизов подал в суд на «Спартак». Клуб должен ему 300 миллионов рублей

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подал в суд на «Спартак».

    По информации «Р-Спорт», экс-функционер «Спартака» требует взыскать с московского клуба задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Московский клуб просит приостановить производство по делу.

    Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении со «Спартаком», по которому клуб должен выплатить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.

    Функционер получил первый платеж от «Спартака» в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

    • Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.06.2021 22:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2092

      Валерий2705 2 минуты назад

      Пхахаха, бизнес по свински))) а потом визг про трансферы слушать и у кого сколько денег. Если вы столько отдаёте своим бывшим, чего хрюкать то? Смиритесь)

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      Рейтинг: +8253

      NewLife 1 час назад

      Какой же идиот или идиотка заключили с ним такие условия ? Думаю Спартак должен выиграть суд, доказав, что Газик не выполнил тот объем работы, за который ему согласились платить такое бабло.

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      Рейтинг: +14328

      JTherry > NewLife 1 час назад

      скорее всего, докажут, что Газик аферист, мошенник, и выиграют суд... собственно, одна из причин создания Заремой телеграм-канала лежит, похоже, именно в этой плоскости... из полутора десятка постов - больше половины посвящены ШГ, против него уже создали отрицательное общественное мнение как менеджера-непрофессионала ("колхозник"), и слепили образ вора (распил денег на трансферах Коки и Урунова)... к моменту создания ТК (3 июня) уже знали, что Газик подал в суд (4 мая)...

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