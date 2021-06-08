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  • «Р-Спорт»: Газизов подал в суд на «Спартак». Клуб должен ему 300 миллионов рублей

«Р-Спорт»: Газизов подал в суд на «Спартак». Клуб должен ему 300 миллионов рублей

8 июня 2021, 22:38
17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подал в суд на «Спартак».

По информации «Р-Спорт», экс-функционер «Спартака» требует взыскать с московского клуба задолженности по выходному пособию и проценты, а также компенсировать ему материальный вред. Московский клуб просит приостановить производство по делу.

Газизов основывает свои требования на дополнительном соглашении со «Спартаком», по которому клуб должен выплатить ему компенсацию за разрыв контракта в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей.

Функционер получил первый платеж от «Спартака» в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей. Клуб остается должен Газизову порядка 300 миллионов рублей.

  • Газизов подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы 4 мая. Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а позже отложено на 11 июня.
  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (17)
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NewLife
1623182776
Какой же идиот или идиотка заключили с ним такие условия ? Думаю Спартак должен выиграть суд, доказав, что Газик не выполнил тот объем работы, за который ему согласились платить такое бабло.
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Валерий2705
1623189637
Пхахаха, бизнес по свински))) а потом визг про трансферы слушать и у кого сколько денег. Если вы столько отдаёте своим бывшим, чего хрюкать то? Смиритесь)
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slavа0508
1623211796
Зато Зарема не так давно обсуждала всех и вся какие они херовые а она профи , а единственное её действие известное это как раз приглашение своего землячка и знакомого Шамиля и потом его увольнение , вот он её гений в деле а не в постах,,,,
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vladimir-7
1623217256
Посмотрим, кто правильно подписывает договор, но Газик молодец, своего не упустит, 300 миллионов не валяются.
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mahan
1623220886
Отдайте ему его протеже Урунова.
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zigbert
1623238119
Ничего личного но в лихие 90е сразу бы нашли выход.
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