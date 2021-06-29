Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юрист «Спартака» Завьялова: «Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет»

Юрист «Спартака» Завьялова: «Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет»

29 июня 2021, 15:56
7

Татьяна Завьялова, юрист «Спартака» в судебном споре с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, раскрыла подробности дела. Москвичи не хотят выплачивать Газизову оговоренную 300-миллионую неустойку.

«У Леонида Федуна есть свои представители, у меня нет полномочий комментировать что-то в отношении между ним и Газизовым. Но с учетом того, как господин Газизов высказывался в предыдущих интервью о том, что со «Спартаком» у него нет договорeнностей, есть только с господином Федуном, я не знаю, о чем идeт речь. Видимо, в этих договорeнностях, Федун был введeн в заблуждение.

Есть ли понимание, почему сторона Газизова хочет перевести дело в суд общей юрисдикции? Конечно, в Уфу, там, где Родина. Всем всe понятно. Хотят рассматривать дело на понятной для себя подсудной территории. Поймите правильно, у человека есть трудовой договор, он приходит на работу, через четыре месяца, как следует из его же интервью, говорит: «Мне в этом клубе тесно, он слишком консервативен. Мои нововведения не одобряют акционеры». Он становится заложником желаний и невозможности их исполнения. И есть известный тост: выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. У Газизова со «Спартаком» этого не случилось. Не из-за того, что он плохой руководитель, «Спартак» – клуб со своими консервативными правилами. Может, Газизов рассчитывал или обсуждал с кем-то, что ему расширят полномочия. К сожалению, «Спартак» не был готов, и этого не случилось.

Человек через четыре месяца уходит и говорит: «Выдайте мне зарплату за мои пять лет». Если вы посчитаете, то это вся заработная плата, если бы Газизов ходил на работу. Плюс, «если Остон Урунов будет продан, дайте мне ещe вот столько». Это уже не трудовые отношения», – считает Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • При нем команда лидировала в РПЛ.
  • В марте он вернулся в «Уфу».

Газизов выиграл суд у «Спартака»

«Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgad
1624973523
Развел он Спартак конечно знатно)
Ответить
neveldomha
1624973533
За 5 лет зарплату???? Охренеть. Да на эту сумму маленький городишка лет пять жить будет с карнавалами каждый день. .
Ответить
vladimir-7
1624976175
Завьялова, а что суд должен быть только в Москве или в Уфе другие законы? В суде прочитали, что написано и подписано между Федуном и Газиком и вынес решение в пользу его, а Федун оправдывается теперь, что он все подписал контракт из-за заблуждений, а теперь это суд и Газика не волнует.
Ответить
порт
1624979422
Годовой бюджет не большой страны.
Ответить
alefreddy
1624990811
да деньги просто огромные в никуда лучше в молодое поколение влить
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
5
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
17
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
3
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
10
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
43
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+