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    Юрист «Спартака» Завьялова: «Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет»

    Татьяна Завьялова, юрист «Спартака» в судебном споре с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, раскрыла подробности дела. Москвичи не хотят выплачивать Газизову оговоренную 300-миллионую неустойку.

    «У Леонида Федуна есть свои представители, у меня нет полномочий комментировать что-то в отношении между ним и Газизовым. Но с учетом того, как господин Газизов высказывался в предыдущих интервью о том, что со «Спартаком» у него нет договорeнностей, есть только с господином Федуном, я не знаю, о чем идeт речь. Видимо, в этих договорeнностях, Федун был введeн в заблуждение.

    Есть ли понимание, почему сторона Газизова хочет перевести дело в суд общей юрисдикции? Конечно, в Уфу, там, где Родина. Всем всe понятно. Хотят рассматривать дело на понятной для себя подсудной территории. Поймите правильно, у человека есть трудовой договор, он приходит на работу, через четыре месяца, как следует из его же интервью, говорит: «Мне в этом клубе тесно, он слишком консервативен. Мои нововведения не одобряют акционеры». Он становится заложником желаний и невозможности их исполнения. И есть известный тост: выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. У Газизова со «Спартаком» этого не случилось. Не из-за того, что он плохой руководитель, «Спартак» – клуб со своими консервативными правилами. Может, Газизов рассчитывал или обсуждал с кем-то, что ему расширят полномочия. К сожалению, «Спартак» не был готов, и этого не случилось.

    Человек через четыре месяца уходит и говорит: «Выдайте мне зарплату за мои пять лет». Если вы посчитаете, то это вся заработная плата, если бы Газизов ходил на работу. Плюс, «если Остон Урунов будет продан, дайте мне ещe вот столько». Это уже не трудовые отношения», – считает Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • При нем команда лидировала в РПЛ.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

    Газизов выиграл суд у «Спартака»

    «Р-Спорт»: Федун сообщил суду, что подписал соглашение о выплате Газизову 300 миллионов рублей из-за заблуждения

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18711

      vladimir-7 29 минут назад

      Завьялова, а что суд должен быть только в Москве или в Уфе другие
      законы? В суде прочитали, что написано и подписано между
      Федуном и Газиком и вынес решение в пользу его, а Федун оправдывается теперь, что он все подписал контракт из-за заблуждений, а теперь это суд и Газика не волнует.

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      Рейтинг: +2913

      neveldomha 1 час назад

      За 5 лет зарплату???? Охренеть. Да на эту сумму маленький городишка лет пять жить будет с карнавалами каждый день. .

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      Рейтинг: +2789

      Dgad 1 час назад

      Развел он Спартак конечно знатно)

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      Рейтинг: +6385

      Cleaner 1 час назад

      Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет? Это смотря как вы, юристы Спартаковские, контракт с Газизовым составили. Может там вообще миллиард за досрочное расторжение прописан?

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      Рейтинг: +15522

      derrik2000 > Cleaner 37 минут назад

      А как же тренеры и игроки клуба, заключившие контракт (СРОЧНЫЙ трудовой договор) и ушедшие из футбольных команд по???
      ВСЕ ОНИ получали денежную компенсацию.
      Кто хотел обращаться в суд - обращался и получал ЗАРПЛАТУ ЗА ВЕСЬ СРОК ДОГОВОРА.
      Кто не хотел - получал меньше, поскольку трудовой договор (срочный) в этом случае расторгался "по соглашению сторон".
      Зато быстрее получишь, хоть и не всё, что причиталось бы в случае расторжения трудового договора по инициативе клуба.
      Но, главное - ПОЛУЧАЛ!
      ЧЕМ Газизов хуже?
      ХТО с ним подписывал контракт??
      Недаром, ведь, буквально на днях уволен главный юрист ФК Спартак: он наверняка с Газзизовым "в доле" был, поскольку ОБЯЗАН был проверять перед подписанием ВСЕ договоры, которые заключает клуб, чтобы они не были клубу (его работодателю) во вред.
      Были бы 90-е - выловили бы этого "юриста" из какой-нибудь канавы.
      А сейчас - НЕТ!
      Фигушки!
      )))))))))))))))))))

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