Юрист «Спартака» Завьялова: «Газизов проработал четыре месяца и просит выдать зарплату за пять лет»

Татьяна Завьялова, юрист «Спартака» в судебном споре с бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым, раскрыла подробности дела. Москвичи не хотят выплачивать Газизову оговоренную 300-миллионую неустойку.

«У Леонида Федуна есть свои представители, у меня нет полномочий комментировать что-то в отношении между ним и Газизовым. Но с учетом того, как господин Газизов высказывался в предыдущих интервью о том, что со «Спартаком» у него нет договорeнностей, есть только с господином Федуном, я не знаю, о чем идeт речь. Видимо, в этих договорeнностях, Федун был введeн в заблуждение.

Есть ли понимание, почему сторона Газизова хочет перевести дело в суд общей юрисдикции? Конечно, в Уфу, там, где Родина. Всем всe понятно. Хотят рассматривать дело на понятной для себя подсудной территории. Поймите правильно, у человека есть трудовой договор, он приходит на работу, через четыре месяца, как следует из его же интервью, говорит: «Мне в этом клубе тесно, он слишком консервативен. Мои нововведения не одобряют акционеры». Он становится заложником желаний и невозможности их исполнения. И есть известный тост: выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. У Газизова со «Спартаком» этого не случилось. Не из-за того, что он плохой руководитель, «Спартак» – клуб со своими консервативными правилами. Может, Газизов рассчитывал или обсуждал с кем-то, что ему расширят полномочия. К сожалению, «Спартак» не был готов, и этого не случилось.

Человек через четыре месяца уходит и говорит: «Выдайте мне зарплату за мои пять лет». Если вы посчитаете, то это вся заработная плата, если бы Газизов ходил на работу. Плюс, «если Остон Урунов будет продан, дайте мне ещe вот столько». Это уже не трудовые отношения», – считает Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

При нем команда лидировала в РПЛ.

В марте он вернулся в «Уфу».

Газизов выиграл суд у «Спартака»

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