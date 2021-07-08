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    Клаудиньо: «У меня были переговоры с «Зенитом». Я мечтаю играть в ЛЧ»

    Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом».

    «Когда открывается трансферное окно, появляется конкретика по поводу переезда в Европу. У меня уже были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но реальные предложения начали поступать только сейчас.

    Я всегда говорил президенту «Брагантино», что счастлив здесь, а мой возможный уход должен принести выгоду как мне, так и клубу. Сейчас я за ту же зарплату предпочел бы играть в Европе. Я мечтаю играть в Лиге чемпионов», – сказал 24-летний бразилец.

    • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Клаудиньо 15 миллионов евро плюс бонусы.
    • В составе «Брагантино» хавбек забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.

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    Источник: UOL Esporte

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +541

      inzek 47 минут назад

      попахивает фк сочи если согласится)

      0
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      Рейтинг: +20838

      bset 49 минут назад

      Мечтаешь играть в ЛЧ, а через сезон будешь в Сочи играть.

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