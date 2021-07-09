Клаудиньо: «У меня были переговоры с «Зенитом». Я мечтаю играть в ЛЧ»

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом».

«Когда открывается трансферное окно, появляется конкретика по поводу переезда в Европу. У меня уже были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но реальные предложения начали поступать только сейчас.

Я всегда говорил президенту «Брагантино», что счастлив здесь, а мой возможный уход должен принести выгоду как мне, так и клубу. Сейчас я за ту же зарплату предпочел бы играть в Европе. Я мечтаю играть в Лиге чемпионов», – сказал 24-летний бразилец.