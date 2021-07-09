Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Клаудиньо: «У меня были переговоры с «Зенитом». Я мечтаю играть в ЛЧ»

Клаудиньо: «У меня были переговоры с «Зенитом». Я мечтаю играть в ЛЧ»

9 июля 2021, 01:00
6

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом».

«Когда открывается трансферное окно, появляется конкретика по поводу переезда в Европу. У меня уже были переговоры с «РБ Лейпциг» и «Зенитом», но реальные предложения начали поступать только сейчас.

Я всегда говорил президенту «Брагантино», что счастлив здесь, а мой возможный уход должен принести выгоду как мне, так и клубу. Сейчас я за ту же зарплату предпочел бы играть в Европе. Я мечтаю играть в Лиге чемпионов», – сказал 24-летний бразилец.

  • Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Клаудиньо 15 миллионов евро плюс бонусы.
  • В составе «Брагантино» хавбек забил 32 гола и сделал 25 ассистов в 126 матчах.

Источник: UOL Esporte
Россия. Премьер-лига Зенит Брагантино
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1625783679
попахивает фк сочи если согласится)
Ответить
BlackMurderDeco
1625791365
Статистика довольно неплохая, но зенит и стата, это разные вещи, это считай , что футбол сборной россии и бразилии
Ответить
АлексМак
1625815253
деньги Газпрома...
Ответить
paracetamol
1625822779
Надо напа! П-з уже накупили за сумасшедшие деньги, а что толку?
Ответить
житель СПб
1625843302
По мне - неплохой вариант. И не очень дорого?
Ответить
Вомбат
1625845014
Семак по этому поводу недавно объяснился. Клаудиньо может быть куплен ТОЛЬКО, если кто-то купит Дриусси. Причем за его рыночную цену 11 млн евро. Но Дриусси на фиг никому не нужен и за меньшую цену. Так что успокойтесь, все останется как есть.
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
14
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
31
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
30
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
9
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
24
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+