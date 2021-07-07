«Нижний Новгород» привился от коронавируса «Спутником V»

Футболисты и тренерский штаб новичка РПЛ «Нижнего Новгорода» прошли вакцинацию от коронавируса. Они использовали препарат российского производства «Спутник V» – первая в мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса.

«Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьeзных последствий после серьезного заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо с профессиональной точки зрения в преддверии нового футбольного сезона», – сказал главный тренер нижегородцев Александр Кержаков.