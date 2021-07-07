Иванов: «Многие футболисты «Урала» вакцинировались, но есть и те, кто отказался»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о первом этапе вакцинации в клубе.

«У нас все взрослые люди, никого заставлять не пришлось. Конечно, есть и те, кто отказался, но многие футболисты вакцинировались. Всего в команде 74 человека получили вакцину. Точный процент среди футболистов назвать не могу, но больше половины игроков у нас привиты.

Все понимают, что лучше вакцинироваться и жить спокойно. В Европе уже почти все футболисты привиты, а у нас все только начинается. Люди начитаются всякого, а потом сомневаются постоянно.

Некоторые легионеры в том числе вакцинировались, но есть и те, кто отказался. У нас все на добровольной основе.

Самое главное, услышать позицию лиги по этому поводу. Обязательно, необязательно, отменят ли ПЦР-тесты перед каждым матчем, если вся команда будет привита. Надо, чтобы нам сообщили. Скорее бы пришел медицинский регламент по этому поводу», – сказал Иванов.