Иванов: «Многие футболисты «Урала» вакцинировались, но есть и те, кто отказался»

О каком спокойствии он глаголит если вирус мутирует ((( через каждые шесть месяцев будете ширяться ? нет уж.
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о первом этапе вакцинации в клубе.
«У нас все взрослые люди, никого заставлять не пришлось. Конечно, есть и те, кто отказался, но многие футболисты вакцинировались. Всего в команде 74 человека получили вакцину. Точный процент среди футболистов назвать не могу, но больше половины игроков у нас привиты.
Все понимают, что лучше вакцинироваться и жить спокойно. В Европе уже почти все футболисты привиты, а у нас все только начинается. Люди начитаются всякого, а потом сомневаются постоянно.
Некоторые легионеры в том числе вакцинировались, но есть и те, кто отказался. У нас все на добровольной основе.
Самое главное, услышать позицию лиги по этому поводу. Обязательно, необязательно, отменят ли ПЦР-тесты перед каждым матчем, если вся команда будет привита. Надо, чтобы нам сообщили. Скорее бы пришел медицинский регламент по этому поводу», – сказал Иванов.
- Сегодня, 7 июля, медицинским департаментом «Урала» был организован 1 этап вакцинации от коронавируса.
- Команда, тренерский штаб и сотрудники клуба привились «Спутником V».