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    Иванов: «Многие футболисты «Урала» вакцинировались, но есть и те, кто отказался»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о первом этапе вакцинации в клубе.

    «У нас все взрослые люди, никого заставлять не пришлось. Конечно, есть и те, кто отказался, но многие футболисты вакцинировались. Всего в команде 74 человека получили вакцину. Точный процент среди футболистов назвать не могу, но больше половины игроков у нас привиты.

    Все понимают, что лучше вакцинироваться и жить спокойно. В Европе уже почти все футболисты привиты, а у нас все только начинается. Люди начитаются всякого, а потом сомневаются постоянно.

    Некоторые легионеры в том числе вакцинировались, но есть и те, кто отказался. У нас все на добровольной основе.

    Самое главное, услышать позицию лиги по этому поводу. Обязательно, необязательно, отменят ли ПЦР-тесты перед каждым матчем, если вся команда будет привита. Надо, чтобы нам сообщили. Скорее бы пришел медицинский регламент по этому поводу», – сказал Иванов.

    • Сегодня, 7 июля, медицинским департаментом «Урала» был организован 1 этап вакцинации от коронавируса.
    • Команда, тренерский штаб и сотрудники клуба привились «Спутником V».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +24025

      silver29 54 минуты назад

      О каком спокойствии он глаголит если вирус мутирует ((( через каждые шесть месяцев будете ширяться ? нет уж.

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