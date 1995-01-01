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    Талалаев: «Вакцинироваться от коронавируса однозначно нужно»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев призвал россиян вакцинироваться. В России доступно несколько прививочных препаратов.

    «Вакцинироваться однозначно нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала прививку, и всe равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные – штаб и персонал – все сделаем.

    Мы сделаем здесь, а иностранцам даeм возможность, кто хочет, привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность», – сказал Талалаев.

    • «Ахмат» в 1-м туре РПЛ сыграет против «Крыльев Советов» (25 июля).
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3,8 миллиона человек.
    • В России ужесточают коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости.

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    Источник: «Чемпионат»

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