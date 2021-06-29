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  • Талалаев: «Вакцинироваться от коронавируса однозначно нужно»

Талалаев: «Вакцинироваться от коронавируса однозначно нужно»

29 июня 2021, 18:26
4

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев призвал россиян вакцинироваться. В России доступно несколько прививочных препаратов.

«Вакцинироваться однозначно нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала прививку, и всe равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные – штаб и персонал – все сделаем.

Мы сделаем здесь, а иностранцам даeм возможность, кто хочет, привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность», – сказал Талалаев.

  • «Ахмат» в 1-м туре РПЛ сыграет против «Крыльев Советов» (25 июля).
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3,8 миллиона человек.
  • В России ужесточают коронавирусные ограничения в связи с ростом заболеваемости.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Fusballer
1624989126
Аллах разрешает?
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vladimir-7
1624990568
Еще один гинзбург появился с призывами вакцинироваться.
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portero
1624993436
приказ поступил слишком поздно на вакцинацию. как поступил, Андрей сразу поддержал...
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Hektor 84
1624994843
А чего выявлять антитела? Вакцинируйся как и все остальные россияне! Без выявления, как нас простых работодатель гонет на прививку! Я ни сам не буду эту куйню колоть, ни свою семью не дам колоть! Колитесь тупые твари как крупный рогатый скот!!! Нам зачем об этом рассказывать? Вы же твари сидите на бабле от царя вот и колитесь!!!
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