Талалаев: «Вакцинироваться от коронавируса однозначно нужно»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев призвал россиян вакцинироваться. В России доступно несколько прививочных препаратов.

«Вакцинироваться однозначно нужно. Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми. Моя жена делала прививку, и всe равно состояние после второго укола такое, пограничное. У нас, получается, вторая вакцина будет после первого тура. Поэтому сейчас определим всех, у кого есть антитела. Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные – штаб и персонал – все сделаем.

Мы сделаем здесь, а иностранцам даeм возможность, кто хочет, привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность», – сказал Талалаев.