«Чемпионат»: РФС еще не обсуждал с Черчесовым возможную отставку

РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще не обсуждали возможное расторжение контракта, сообщает «Чемпионат».

Более того, президент РФС Александр Дюков еще не обсуждал с тренером итоги выступления на Евро-2020. Черчесову не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства.

Ожидается, что РФС обсудит расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену.

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