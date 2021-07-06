«Чемпионат»: РФС еще не обсуждал с Черчесовым возможную отставку

РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще не обсуждали возможное расторжение контракта, сообщает «Чемпионат».
Более того, президент РФС Александр Дюков еще не обсуждал с тренером итоги выступления на Евро-2020. Черчесову не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства.
Ожидается, что РФС обсудит расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену.
- Россияне заняли последнее место в группе на Евро-2020.
- Черчесов тренирует сборную с августа 2016 года.
- Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).
- Помимо российских специалистов в шорт-лист РФС входят Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лев и Владимир Петкович.
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Источник: «Чемпионат»