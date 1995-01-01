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    «Чемпионат»: РФС еще не обсуждал с Черчесовым возможную отставку

    РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще не обсуждали возможное расторжение контракта, сообщает «Чемпионат».

    Более того, президент РФС Александр Дюков еще не обсуждал с тренером итоги выступления на Евро-2020. Черчесову не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства.

    Ожидается, что РФС обсудит расторжение контракта с Черчесовым только после того, как договорится с одним из кандидатов на замену.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18963

      vladimir-7 25 минут назад

      В первую очередь надо переговорить с нашими тренерами, это Л. Слуцкий
      и В. Карпин, что касается С. Семака, то с этой кандидатурой не стоит
      вести переговоры, т.к. он сам НАОТРЕЗ ОТКАЗЫВАЕТСЯ от этой должности,
      а затем, можно переходить к иностранным тренерам, хотя это менее привлекательно, в части их ответственности по работе, а интерес у них только деньги.

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