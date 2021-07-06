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  • Журналист Конов: новому тренеру сборной России могут разрешить совмещение с работой в клубе на время отбора ЧМ-2022

Журналист Конов: новому тренеру сборной России могут разрешить совмещение с работой в клубе на время отбора ЧМ-2022

6 июля 2021, 16:23
17

Журналист Василий Конов сообщил, при каких условиях один из тренеров, работающих в клубах РПЛ, может возглавить сборную России.

«Вариант совмещения должностей на время отборочных матчей чемпионата мира может стать компромиссным решением, если выбор будет сделан в пользу российского тренера из РПЛ и в РФС пойдут на расторжение контракта с Черчесовым«, – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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ВетеR
1625580441
Только тренер иностранец
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vladimir-7
1625582716
Кандидат номер один на должность главного тренера сборной России по футболу — Л.В. Слуцкий, умный, прекрасно разбирается в футболе, имеет опыт работы тренером в России и за рубежом, прекрасные отношения с игроками, хорошо знает и молодых футболистов и может с ними работать.
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Урия Гип 2
1625583688
Слуцкий уже был, не надо больше такого.
Ответить
Из Твери Леха
1625587182
А что Стасик уже все? Инфа 100%?
Ответить
Garrincha58
1625588065
бредни СМИ никто никого не ищет и ни с кем не велись переговоры Че останется ещё на долго то есть до конца ЧМ если туда отберёмся а отобраться не сложно со второго места в переходные матчи можно
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paracetamol
1625588443
Давай Валеру, остальные сами ней пойдут! Лёва захотели, гы! С драной задницей.
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portero
1625589770
А что деньги большие только стасику выделяют? На остальных наших денег нет....
Ответить
Shinra
1625590217
Да пусть оставляют усы, хоть на ставочках подняться можно будет.
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САДЫЧОК
1625592484
Все эти новости-это ПОЗОРИЩЕ , для Черчесова , который вцепился в должность ! Нет , наверное уже ни одного , кто его внутренне не возненавидел . роме заинтересованных...
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Hektor 84
1625605075
Только не Семак!!! Смотреть футбол Уфы в исполнении сборной еще более отвратно игры сборной чабана!
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