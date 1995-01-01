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    Журналист Конов: новому тренеру сборной России могут разрешить совмещение с работой в клубе на время отбора ЧМ-2022

    Журналист Василий Конов сообщил, при каких условиях один из тренеров, работающих в клубах РПЛ, может возглавить сборную России.

    «Вариант совмещения должностей на время отборочных матчей чемпионата мира может стать компромиссным решением, если выбор будет сделан в пользу российского тренера из РПЛ и в РФС пойдут на расторжение контракта с Черчесовым«, – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).

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    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии10
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      Рейтинг: +694

      Урия Гип 2 8 минут назад

      Слуцкий уже был, не надо больше такого.

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      Рейтинг: +18935

      vladimir-7 25 минут назад

      Кандидат номер один на должность главного тренера сборной России по
      футболу — Л.В. Слуцкий, умный, прекрасно разбирается в футболе, имеет
      опыт работы тренером в России и за рубежом, прекрасные отношения с
      игроками, хорошо знает и молодых футболистов и может с ними работать.

      0
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      Рейтинг: +10

      wago42 44 минуты назад

      vp-tennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

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      Рейтинг: +8952

      Вомбат 50 минут назад

      И Семак и Слуцкий и Карпин отказались, так что остается Федотов. Но скорее всего неадекватного оставят, и на ЧМ в Катар Россия не поедет. Впрочем это наверное у лучшему. Потолок зарплат не вводят, календарь чемпионата остается убийственным для профессионального футбола на низовом уровне, бюджеты клубов к международному рейтингу не привязывают, лимит на легионеров оставляют как есть, ну и зачем тогда нужна эта сборная? Чтобы позориться?

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      Рейтинг: +18935

      vladimir-7 > Вомбат 19 минут назад

      Для кандидатов ввели возможность работать тренером в сборной не уходя из клуба, т.е. совмещая эти работы на
      период отборочных игр ЧМ.

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      Рейтинг: +11649

      ВетеR 1 час назад

      Только тренер иностранец

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      Рейтинг: +1420

      Радио1000шумеров 1 час назад

      То есть должность тренера сборной - побочная подработка?

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      Рейтинг: +7722

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ни один из перечисленных-не достоин сборной ! Это изнасилование сборной !

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      Рейтинг: +23999

      silver29 1 час назад

      Тогда однозначно Слуцкий или Карпин

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      Рейтинг: +721

      tarasofka 1 час назад

      Если так, то это локальное дно © Зарема. И тут она права.

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