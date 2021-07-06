Журналист Конов: новому тренеру сборной России могут разрешить совмещение с работой в клубе на время отбора ЧМ-2022

Журналист Василий Конов сообщил, при каких условиях один из тренеров, работающих в клубах РПЛ, может возглавить сборную России.

«Вариант совмещения должностей на время отборочных матчей чемпионата мира может стать компромиссным решением, если выбор будет сделан в пользу российского тренера из РПЛ и в РФС пойдут на расторжение контракта с Черчесовым«, – написал Конов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).