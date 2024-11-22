Месси восхитился «Барселоной» при Флике

Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси оценил игру каталонской команды в этом сезоне.

«Потрясающе, что молодым ребятам дают возможности. Получая шансы и доверие, они отвечают должным образом.

Они невероятны, но это меня не удивляет, потому что это не что-то новое, это происходило всегда.

Когда их поддерживают, случаются такие вещи, как это происходило и в другие времена», – сказал Месси.

«Барса» лидирует в Примере с 33 очками в 13 турах.

В Лиге чемпионов каталонцы набрали 9 баллов в 4 матчах.

Летом команду вместо Хави возглавил Ханс-Дитер Флик.

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