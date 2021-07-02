Черчесов: «Выбор стоял между Соболевым и Смоловым, Заболотный был вне конкуренции»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал непопадание в заявку команды на Евро-2020 вратарей Гилерме и Андрея Лунева, а также нападающего Федора Смолова.

«Гилерме провел отборочный цикл, вопрос о нем стал звучать раньше, чем его в команде не стало, от СМИ. Была критика, но мы его не трогали. Были матчи с Бельгией, с Шотландией, где был пропущен курьезный гол.

Он одно время неважно играл в клубе, с тем же Сан-Марино играл Шунин. Потом играем с Турцией, пропускаем три мяча, с Сербией пропускаем три мяча. Потом Маринато в РПЛ приходит в себя, а потом проигрывает «Зениту» 1:6. Нам нужен вратарь, который будет выручать в определенных моментах. На сегодняшний день Шунин лучше.

Смолов? Федор в сборной не был несколько лет, травмы, переход в «Сельту», еще что-то. После чемпионата мира он был на сборах, 100-й гол он забил у нас в команде. Мы не злопамятные.

Другое дело, что есть свой характер и амбиции, если он не был в команде по той или иной причине. Возникает вопрос: несколько лет игрок не был на том уровне, который надо.

Выбор стоял между Соболевым и Смоловым, Заболотный был вне конкуренции. Да, Федор себя проявил, мы его знаем.

Смотрите, рассказываю четко: сидит тренер и помощники. Моя задача – объяснить решение, я говорю: Смолов – да. Федя заслужил, мы ему даем возможность быть первым номером? Нет, у нас есть капитан. Как с ролью запасного он будет справляться? Мы это видели на чемпионате мира. В нашем понимании – не справляется.

Роль основного форварда мы ему не можем дать. А чтобы точно убедиться, прав я или нет, мы внесли его в запасной список, а ответ на мой вопрос он дал сам. Если Смолов к матчу с Хорватией будет номером один – он будет в сборной.

Лунев? Он до сих пор не имеет клуба, и я бы не хотел, чтобы мой футболист после тренировок был на телефоне и решал какие-то вещи. Дюпин и Шунин провели великолепный сезон. Зачем нам рисковать», – сказал Черчесов.