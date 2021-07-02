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  • Черчесов: «Выбор стоял между Соболевым и Смоловым, Заболотный был вне конкуренции»

Черчесов: «Выбор стоял между Соболевым и Смоловым, Заболотный был вне конкуренции»

2 июля 2021, 14:21
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал непопадание в заявку команды на Евро-2020 вратарей Гилерме и Андрея Лунева, а также нападающего Федора Смолова.

«Гилерме провел отборочный цикл, вопрос о нем стал звучать раньше, чем его в команде не стало, от СМИ. Была критика, но мы его не трогали. Были матчи с Бельгией, с Шотландией, где был пропущен курьезный гол.

Он одно время неважно играл в клубе, с тем же Сан-Марино играл Шунин. Потом играем с Турцией, пропускаем три мяча, с Сербией пропускаем три мяча. Потом Маринато в РПЛ приходит в себя, а потом проигрывает «Зениту» 1:6. Нам нужен вратарь, который будет выручать в определенных моментах. На сегодняшний день Шунин лучше.

Смолов? Федор в сборной не был несколько лет, травмы, переход в «Сельту», еще что-то. После чемпионата мира он был на сборах, 100-й гол он забил у нас в команде. Мы не злопамятные.

Другое дело, что есть свой характер и амбиции, если он не был в команде по той или иной причине. Возникает вопрос: несколько лет игрок не был на том уровне, который надо.

Выбор стоял между Соболевым и Смоловым, Заболотный был вне конкуренции. Да, Федор себя проявил, мы его знаем.

Смотрите, рассказываю четко: сидит тренер и помощники. Моя задача – объяснить решение, я говорю: Смолов – да. Федя заслужил, мы ему даем возможность быть первым номером? Нет, у нас есть капитан. Как с ролью запасного он будет справляться? Мы это видели на чемпионате мира. В нашем понимании – не справляется.

Роль основного форварда мы ему не можем дать. А чтобы точно убедиться, прав я или нет, мы внесли его в запасной список, а ответ на мой вопрос он дал сам. Если Смолов к матчу с Хорватией будет номером один – он будет в сборной.

Лунев? Он до сих пор не имеет клуба, и я бы не хотел, чтобы мой футболист после тренировок был на телефоне и решал какие-то вещи. Дюпин и Шунин провели великолепный сезон. Зачем нам рисковать», – сказал Черчесов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Смолов Федор Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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САДЫЧОК
1625225385
Какое это не компетентное ....слов нет ...Все команды на Евро играли в 3х. 2 х нападающих.и только этот физрук ( извините физруки тоже бывают хорошие ) , этот тип просто игру на Дзюбу-потому , что это легче всего.Не надо ничего делать ..просто навешивать.вы вспомните как Кузяев , Караваев ТУПО навешивали из за установки этого так сказать тренера . вместо настоящей игры в пас и т.д.
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ilichkadr
1625226670
"Возникает вопрос: несколько лет игрок не был на том уровне, который надо." Мне кто-нибудь объяснит смысл выше сказанного!? Пять раз прочитал так и не понял какой вопрос возникает? " Я говорю — зачем усы сбрил, дурик? У кого?"
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GermanVo
1625227064
Какая же у него убогая речь. Это от того, что он тупой, и даже не может нормально формулировать фразы и предложения.
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Fusballer
1625228513
Зато Заболотный всю жизнь на этом уровне. Настолько крут, что даже на поле ни разу не вышел. Лучше бы Сергеева взял. Может он и дал бы необходимые эмоции и кураж, на отсутствие которых чабан жалуется.
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kvm
1625230925
чмо уссатое...
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vadikrew
1625235314
Лунев без клуба на телефоне висел бы, с Кузяевым без клуба этот момент не смущал. Заболотный вне конкуренции лавочник, а кто будет играть (соболь или смол), вопрос открыт.
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Томик
1625255833
Дурачок, что ли? Или намекает, что нас считает за дураков? "Заболотный вне конкуренции", но на поле я его не выпущу... Иди заявление пиши и указать не забудь, что просто не понял по скудоумию своему, что плюнув в лицо каждому болельщику в стране и ещё Дзюбу попросив, чтобы на спину плюнул, мог обидеть кого то. Простят и выгонят с деньгами. И хватит уже говорить - тошнит.
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TANNER
1625260528
Зачем публиковать бредни этого ублюдка? Бездарный, ничего непонимающий человек, горе а не тренер, который не знает что такое тактика, что такое физическое состояние игроков, что такое индивидуальные особенности игроков. Он не понимает что такое изменение схемы, не видит что пол состава такие же бездарные бараны как и он. Не умеет добиваться результата. Не умеет влиять на ход игры. Он вообще ничего не умеет. Я готов за его годовую зарплату закончить тренерские курсы и потренить сборную России. Разницы не будет, а если и будет заметна то только в лучшую сторону. Был горе-вратарь, стал горе-тренер. Дает интервью он, а стыдно мне. Блевать тянет от него, до чего же это мерзкое и тупое создание.
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portero
1625260931
Выбора нет!!! Черчесова на кол!!!
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Владислав Vlad
1625261458
"Другое дело, что есть свой характер и амбиции" Мне кажется, или я, слова характер и амбиции, слышу в каждом интервью чабана???)
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