Бабаев – об увольнении Олича: «Мы разошлись во мнениях по некоторым организационным вопросам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал причины ухода Ивицы Олича из столичного клуба.
«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение.
Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», – сказал Бабаев.
- Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
- Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
- Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.
Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА
Источник: «Спорт-Экспресс»