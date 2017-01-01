Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Бабаев – об увольнении Олича: «Мы разошлись во мнениях по некоторым организационным вопросам»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал причины ухода Ивицы Олича из столичного клуба.

    «Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение.

    Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», – сказал Бабаев.

    • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
    • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
    • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

    Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86500
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66300
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru