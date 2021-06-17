Бабаев – об увольнении Олича: «Мы разошлись во мнениях по некоторым организационным вопросам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал причины ухода Ивицы Олича из столичного клуба.

«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение.

Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», – сказал Бабаев.

Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.

на посту тренера ЦСКА. Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.

Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА