Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА

А за каким х...м нам нужен Бабаян? Что он дочь Орешкина имеет, или как? С такой комплектацией клуба тренерами и игроками остается только бороться за выживание в РПЛ....ЦСКА Гинера, и ЦСКА Орешкина - это два совершенно разных футбольных клуба, не уверен, что у второго останутся все болельщики армейцев....
Экс-тренер «Тобола» Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.
41-летний казахстанец стал ассистентом временно исполняющего обязанности главного тренера Алексея Березуцкого.
- Бабаян тренировал «Тобол» с 2019 года.
- Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
- Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.