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    Официально: Бабаян вошел в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА

    Экс-тренер «Тобола» Григорий Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА.

    41-летний казахстанец стал ассистентом временно исполняющего обязанности главного тренера Алексея Березуцкого.

    • Бабаян тренировал «Тобол» с 2019 года.
    • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
    • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13074

      Dominator777 36 минут назад

      А за каким х...м нам нужен Бабаян? Что он дочь Орешкина имеет, или как? С такой комплектацией клуба тренерами и игроками остается только бороться за выживание в РПЛ....ЦСКА Гинера, и ЦСКА Орешкина - это два совершенно разных футбольных клуба, не уверен, что у второго останутся все болельщики армейцев....

      2
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      Рейтинг: +111

      Мортус 53 минуты назад

      Всех лучших ЦСКА себе забирает. Орешкин просто гений.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66302

      insider_retro 58 минут назад

      Бабаян стал камнем раздора... Как бы не стал камнем преткновения...

      0
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      Рейтинг: +31

      WZ 1 час назад

      Что-то до фига армян завелось в российском футболе.

      1
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      Рейтинг: +362

      vsolon > WZ 57 минут назад

      если бы только в футболе...

      2
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      Рейтинг: +2037

      FRZZ 1 час назад

      Этот Бабаян такой же как Григорян, или хуже? )))

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      Рейтинг: +111

      Мортус > FRZZ 53 минуты назад

      +100500. Баяны - Бабаяны это походу про него)))

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      Рейтинг: +10823

      ilichkadr 1 час назад

      Для полного комплекта ещё чукчи с узбекским паспортом не хватает.

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