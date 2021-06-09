Мхитарян – Захаряну: «Продолжай работать. Никогда не останавливайся. Надеюсь, вскоре увидим тебя в топ-чемпионатах»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обратился к игроку «Динамо» Арсену Захаряну. Армянин хочет видеть Захаряна в топ-лигах.
«Конечно, я слышал о таком футболисте, как Арсен Захарян. Так как он уже в 17 лет начал играть, забивать и отдавать голевые передачи за первую команду «Динамо», я ему могу только пожелать удачи. Продолжай работать, Арсен. Никогда не останавливайся на том, чего достиг. Всегда надо работать, идти вперeд и верить в свою мечту, если, конечно, она у тебя есть.
Я жил на базе до 24 лет – до того, как перешeл в дортмундскую «Боруссию». У меня была цель. Надеюсь, что у Арсена тоже есть такая цель, чтобы он играл в лучших командах в Европе. Надеюсь, в скором времени увидим его в топовых чемпионатах», – сказал Мхитарян.
- На этой неделе о Захаряне написало издание Goal.
- 18-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне РПЛ Захарян провел 13 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.
Источник: ютуб-канал Nobel