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    Рыжиков – об уходе из «Красавы»: «Уволился сам. Не пью алкоголь уже 2,5 года»

    Бывший главный тренер «Красавы» Сергей Рыжиков рассказал в инстаграме, почему ушел из клуба экс-футболиста Евгения Савина.

    «По истечению первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решение которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть.

    Проявляю солидарность и благодарность к своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне, как тренеру, организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас всe получится!

    Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и сопереживания за мой тренерский штаб. У ребят всe хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации.

    К слову, уволился я сам, и 2,5 года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте!» – написал Рыжиков в инстаграме.

    • Савин сообщил, что Рыжиков нарушал режим.
    • Рыжиков возглавил «Красаву» 7 апреля.
    • Клуб прошел лицензирование для участия в следующем сезоне ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Рыжикова

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