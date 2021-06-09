Рыжиков – об уходе из «Красавы»: «Уволился сам. Не пью алкоголь уже 2,5 года»

Бывший главный тренер «Красавы» Сергей Рыжиков рассказал в инстаграме, почему ушел из клуба экс-футболиста Евгения Савина.

«По истечению первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решение которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть.

Проявляю солидарность и благодарность к своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне, как тренеру, организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас всe получится!

Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и сопереживания за мой тренерский штаб. У ребят всe хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации.

К слову, уволился я сам, и 2,5 года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте!» – написал Рыжиков в инстаграме.

Савин сообщил, что Рыжиков нарушал режим.

Рыжиков возглавил «Красаву» 7 апреля.

Клуб прошел лицензирование для участия в следующем сезоне ПФЛ.