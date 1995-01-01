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    Рыжиков ушел из «Красавы». Савин сказал, что он нарушал режим

    Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера «Красавы». Об этом сообщил блогер и основатель клуба Евгений Савин.

    «Сегодня все говорят о конфликте, но с моей стороны и стороны клуба конфликта нет. Я просто хочу, чтобы в моем клубе все было по-другому.

    В последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов.

    У ребят на следующий день был один из важных дней в карьере, объявление, кто останется в команде, а «мы» орем песни и нарушаем на их глазах, и когда команда находится на сборе. Про финал ЛЧ вообще молчу.

    Я говорю всем спасибо и искренне желаю удачи! Так не будет в моем клубе! Простите, но это мое решение», – написал Савин.

    • Рыжиков возглавил «Красаву» 7 апреля.
    • Клуб прошел лицензирование для участия в следующем сезоне ПФЛ.

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    Источник: инстаграм Евгения Савина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4687

      Давид59 8 минут назад

      Несколько раз написано "нарушали". Смех да и только. Уж писали бы как было - распивали.

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      Рейтинг: +1144

      Benifacto 53 минуты назад

      режим у тренера? че за бред... пахахахаххаа

      0
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      Рейтинг: +157

      armen10 1 час назад

      Изначально было странное назначение.
      Рыжиков в бытность игроком особо умом не блестал, а тут ему доверили молодых пацанов тренировать, не имея за плечами даже опыта тренера детей

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