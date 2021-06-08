Рыжиков ушел из «Красавы». Савин сказал, что он нарушал режим

Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера «Красавы». Об этом сообщил блогер и основатель клуба Евгений Савин.

«Сегодня все говорят о конфликте, но с моей стороны и стороны клуба конфликта нет. Я просто хочу, чтобы в моем клубе все было по-другому.

В последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов.

У ребят на следующий день был один из важных дней в карьере, объявление, кто останется в команде, а «мы» орем песни и нарушаем на их глазах, и когда команда находится на сборе. Про финал ЛЧ вообще молчу.

Я говорю всем спасибо и искренне желаю удачи! Так не будет в моем клубе! Простите, но это мое решение», – написал Савин.