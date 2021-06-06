Зарема: «За Виторию не переживайте. Весь «Спартак» за него горой»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в телеграме, в котором написала, что кандидатура нового главного тренера команды Руя Витории была выбрана практически единогласно.

«Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они – профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: « Гребут в одной лодке!» – написала Салихова.

Витория возглавил «Спартак» в конце мая.

Сообщалось, что Зарема покинула клуб из-за его назначения.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией