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    Зарема: «За Виторию не переживайте. Весь «Спартак» за него горой»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в телеграме, в котором написала, что кандидатура нового главного тренера команды Руя Витории была выбрана практически единогласно.

    «Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они – профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: « Гребут в одной лодке!» – написала Салихова.

    • Витория возглавил «Спартак» в конце мая.
    • Сообщалось, что Зарема покинула клуб из-за его назначения.

    «Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    06.06.2021 19:36
    Комментарии30
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      Рейтинг: +86133

      zigbert 7 часов назад

      Хотя и ушла из совета директоров но чувствуется власть держит крепко.
      Свою работу надо все же делать качественно о продуктивно но лучше молча, иначе в случае каких либо неудач все может вернуться в виде негативных отзывов.

      3
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      Рейтинг: +3777

      rash1959 8 часов назад

      Пусть лучше она озвучивает новости из Спартака, чем питаться лапшой и утятиной от огромного количества шнобелей арустамянов. Да и почему ей не говорить схозяйской ноткой, ведь велика вероятность, что именно ОНА будет "ХОЗЯЙКОЙ" клуба после отхода Федуна от дел, пусть и частично. Я против Заремы
      ничегоо не имею, пока. Посмотрим к зиме как пойдет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19527

      slavutiq70 10 часов назад

      Какая же всё таки глупая пиар акция Заремы , ну ведь не дураку сразу всё понятно ,,,играет на чувствах болел ,,,говорит то что хотят услышать , старо как мир,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +517

      inzek 16 часов назад

      я не за Неё! но что за панибратство? Зарема! Журналюги совсем страх, этику и стыд потеряли! что то Вам стремно "царя" просто Вовой называть

      2
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      Рейтинг: +8121

      ivany4 18 часов назад

      Перешел по ссылке на телеграмм-канал Заремы. Очень интересно было почитать ее последние посты. Много дельного, есть места с которыми можно поспорить. Одно постоянно резало слух - мои игроки, мои сотрудники. Это обычное отношение хозяина к своей собственности, или же за этим есть какой-то глубокий смысл.(??))))

      4
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      Рейтинг: +991

      Mariner 18 часов назад

      .уй Виктории... Зарема и Спартак решил быть в тренде со своими гомосеками )))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +8228

      NewLife > Mariner 18 часов назад

      Гомосеки не в Спартаке, а у вас в сините и сборной, к которым в гости приезжают братья по ориентации и тренируют пенальти. Почему ты еще не застрелился, дурачок?

      8
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      Рейтинг: +991

      Mariner > NewLife 18 часов назад

      Кто тут хрюкает блин опять?

      3
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      Рейтинг: +8228

      NewLife 18 часов назад

      Барышня, Вам пора посетить психиатра на предмет ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство)

      1
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      Рейтинг: +19527

      slavutiq70 20 часов назад

      Бомбардир на Зарему подписался???Достал уже этот срач подиумной бабы,,,Да и сомнения что всё это она балаболить без ведома Федуна,,,возможно в Спартаке намечается раскол среди аукционеров,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2856

      neveldomha 21 час назад

      Раскудахталась.

      6
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      Рейтинг: +22679

      Боцман59rus 21 час назад

      Как платят в Спартаке, я даже за уборщиц не переживаю.

      6
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