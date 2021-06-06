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  • Зарема: «За Виторию не переживайте. Весь «Спартак» за него горой»

Зарема: «За Виторию не переживайте. Весь «Спартак» за него горой»

6 июня 2021, 19:36
28

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала новый пост в телеграме, в котором написала, что кандидатура нового главного тренера команды Руя Витории была выбрана практически единогласно.

«Итак, за сотрудников моих бояться не нужно. Они – профи, решения принимают быстро. Иммунитет на долгие годы выработан. И за Руя тоже не переживайте, там весь клуб за него горой, решение все принимали практически единогласно. Как любил говорить Шамиль Газизов: « Гребут в одной лодке!» – написала Салихова.

  • Витория возглавил «Спартак» в конце мая.
  • Сообщалось, что Зарема покинула клуб из-за его назначения.

«Зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-место в Саудовской Аравии?». Зарема объяснила недовольство Виторией

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (28)
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derrik2000
1622999863
Вот что слегка смутило в этом интервью: "«Итак, за сотрудников МОИХ бояться не нужно." Во как! "МОИХ" и не иначе. И "весь клуб за него (Руя Виторию) горой". Получается что эта... м-м-м-м... "болельщица и специалистка" никуда из Спартака и не уходила? А эта "достоверная информация" о том, что Зарема ушла из клуба, так...чтобы нескучно было???
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Вомбат
1623001251
Ну как же за Руя не переживать, Зарема? Это невозможно. Вся же Россия с утра до вечера только и думает: Ну как там наш Руй? Не посылает ли его кто-нибудь на...например, искать буй? А то гребут, понимаешь, в одной лодке, а буя-то и нет!
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"supermax"
1623001558
Целыми днями теперь будем новости от Заремы читать
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Боцман59rus
1623002129
Как платят в Спартаке, я даже за уборщиц не переживаю.
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neveldomha
1623003620
Раскудахталась.
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slavа0508
1623006523
Бомбардир на Зарему подписался???Достал уже этот срач подиумной бабы,,,Да и сомнения что всё это она балаболить без ведома Федуна,,,возможно в Спартаке намечается раскол среди аукционеров,,,,
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ivany4
1623013028
Перешел по ссылке на телеграмм-канал Заремы. Очень интересно было почитать ее последние посты. Много дельного, есть места с которыми можно поспорить. Одно постоянно резало слух - мои игроки, мои сотрудники. Это обычное отношение хозяина к своей собственности, или же за этим есть какой-то глубокий смысл.(??))))
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inzek
1623020648
я не за Неё! но что за панибратство? Зарема! Журналюги совсем страх, этику и стыд потеряли! что то Вам стремно "царя" просто Вовой называть
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slavа0508
1623042967
Какая же всё таки глупая пиар акция Заремы , ну ведь не дураку сразу всё понятно ,,,играет на чувствах болел ,,,говорит то что хотят услышать , старо как мир,,,
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zigbert
1623053858
Хотя и ушла из совета директоров но чувствуется власть держит крепко. Свою работу надо все же делать качественно о продуктивно но лучше молча, иначе в случае каких либо неудач все может вернуться в виде негативных отзывов.
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