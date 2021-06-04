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    Президент «Лукойла» Алекперов: «У «Спартака» все хорошо. Витория даст толчок к развитию»

    Вагит Алекперов, акционер «Спартака» и президент нефтяной компании «Лукойл», оценил перспективы клуба при новом главном тренере Руе Витории. Менеджер ждет развития.

    «Спартак»? Все хорошо у него. Доволен прошлым сезоном, команда провела его хорошо. Руй Витория? Знаете, я думаю, сейчас переходный период в команде, и новый тренер даст толчок к развитию», – сказал Алекперов.

    • Витория дважды брал чемпионат Португалии с «Бенфикой».
    • Сын Вагита Алекперова входит в совет директоров «Спартака».
    • Москвичи выступят в новом сезоне в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1778

      Semushkin Roman Valerievi 34 секунды назад

      Да у Спартака почти каждый год переходный период. Концепции, стройки, смены тренера.. Для Алекперова Спартак это лишь огромный мешок с баблом. А что там происходит ему пофиг, отвяжитесь. Лучше бы молчал.

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      Рейтинг: +8190

      NewLife 18 минут назад

      Г-н Алекперов, лучший толчок был бы, если бы Вы с Федуном подкинули деньжат.

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      Рейтинг: +19480

      slavutiq70 27 минут назад

      Как я понял это Витория кандидат от Алекперова , а Федун не попёр против босса ,да и количества Акций не позволяет у Алекперова больше,,,

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