Президент «Лукойла» Алекперов: «У «Спартака» все хорошо. Витория даст толчок к развитию»

Вагит Алекперов, акционер «Спартака» и президент нефтяной компании «Лукойл», оценил перспективы клуба при новом главном тренере Руе Витории. Менеджер ждет развития.

«Спартак»? Все хорошо у него. Доволен прошлым сезоном, команда провела его хорошо. Руй Витория? Знаете, я думаю, сейчас переходный период в команде, и новый тренер даст толчок к развитию», – сказал Алекперов.