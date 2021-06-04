Президент «Лукойла» Алекперов: «У «Спартака» все хорошо. Витория даст толчок к развитию»

Вагит Алекперов, акционер «Спартака» и президент нефтяной компании «Лукойл», оценил перспективы клуба при новом главном тренере Руе Витории. Менеджер ждет развития.
«Спартак»? Все хорошо у него. Доволен прошлым сезоном, команда провела его хорошо. Руй Витория? Знаете, я думаю, сейчас переходный период в команде, и новый тренер даст толчок к развитию», – сказал Алекперов.
- Витория дважды брал чемпионат Португалии с «Бенфикой».
- Сын Вагита Алекперова входит в совет директоров «Спартака».
- Москвичи выступят в новом сезоне в Лиге чемпионов.
Источник: «Р-Спорт»