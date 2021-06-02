The Telegraph: «ПСЖ» активировал опцию продления контракта с Почеттино. Тренер хочет уйти

«ПСЖ» не собирается отпускать главного тренера Маурисио Почеттино в другой клуб.

По информации The Telegraph, парижский клуб активировал опцию продления контракта тренера на год – до лета 2023 года. Руководство «ПСЖ» пошло на этот шаг, чтобы помешать «Тоттенхэму» вернуть 49-летнего аргентинца.

Сам Почеттино неоднократно сообщал руководству французского клуба, что хочет уйти.