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    «Рубин» отказался от подписания Хлусевича. ЦСКА продолжает переговоры с «Арсеналом»

    Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в ЦСКА.

    По информации Eurostavka, московский клуб продолжает переговоры с «Арсеналом» по 20-летнему футболисту.

    «Рубин», ранее претендовавший на Хлусевича, отказался от подписания хавбека из-за его больших запросов по зарплате. Сообщается, что игрок хочет получать 5 миллионов рублей в месяц.

    • В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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