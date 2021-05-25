«Рубин» отказался от подписания Хлусевича. ЦСКА продолжает переговоры с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в ЦСКА.
По информации Eurostavka, московский клуб продолжает переговоры с «Арсеналом» по 20-летнему футболисту.
«Рубин», ранее претендовавший на Хлусевича, отказался от подписания хавбека из-за его больших запросов по зарплате. Сообщается, что игрок хочет получать 5 миллионов рублей в месяц.
- В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: Eurostavka
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