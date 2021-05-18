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    «Томь» объявила об уходе Кержакова и Аджинджала

    «Томь» на своем официальном сайте объявила об уходе из клуба Александра Кержакова и его тренерского штаба.

    «Завершился сезон ФНЛ 2020-2021 годов. Завершился и контракт у тренерского штаба «Томи» – главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова.

    Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!

    Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем, нелегком и тернистом тренерском пути.

    Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с «Томью» Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше. Здоровья и удачи!» – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Томь» вылетела в низший дивизион.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
    • По информации «Р-Спорт», Кержаков возглавит вышедший в РПЛ «Нижний Новгород».

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    Источник: официальный сайт «Томи»

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