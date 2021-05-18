«Томь» объявила об уходе Кержакова и Аджинджала

«Томь» на своем официальном сайте объявила об уходе из клуба Александра Кержакова и его тренерского штаба.
«Завершился сезон ФНЛ 2020-2021 годов. Завершился и контракт у тренерского штаба «Томи» – главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова.
Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!
Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем, нелегком и тернистом тренерском пути.
Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с «Томью» Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше. Здоровья и удачи!» – сообщила пресс-служба клуба.
- «Томь» вылетела в низший дивизион.
- Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
- По информации «Р-Спорт», Кержаков возглавит вышедший в РПЛ «Нижний Новгород».