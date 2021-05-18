Гендиректор «Ротора»: «Были мысли не выйти на матч с «Рубином» из-за переноса игры в Уфе»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, как клуб мог отреагировать на перенос начала матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

Старт игры отложили на 2 часа из-за жары.

Все матчи заключительного тура чемпионата планировалось начать в одно время.

В поединках «Уфа» – «Арсенал» (2:1) и «Рубин» – «Ротор» (1:1) решалось, кто вылетит в ФНЛ.

«Мы узнали о том, что матч в Уфе не начинается параллельно с нашим, когда приехали на стадион в городе Казани. Увидели трансляцию телеканала «Матч ТВ», что на бровке измеряют температуру в Уфе. Только тогда мы поняли, что стоит вопрос о переносе матча на другое время.

Я набрал исполнительному директору РПЛ Сергею Чебану и попросил его объяснить ситуацию. Он сослался на регламент, сказав, что в Уфе больше 35 градусов, и что матч проводить в таких условиях невозможно.

Наша команда должна была выходить играть, потому что мы следовали регламенту. Конечно, были мысли не выйти на поле, но, думаю, нам бы засчитали техническое поражение, и ничего мы этим не добились бы. Я не хотел нервировать игроков, которые уже сидели и настраивались на матч.

СК «Ротор» в этой ситуации придерживается мнения болельщиков команды. Мы уже написали два письма с просьбой сохранить нам прописку в РПЛ методом расширения лиги еще на две команды.

Также обратились в КДК РФС с просьбой дать здравую оценку произошедшим событиям. Если будет доказано, что был нарушен регламент, то виновные должны быть наказаны по всей строгости дисциплинарных санкций.

Был нарушен спортивный принцип. Я абсолютно уверен, что при параллельных играх матч в Уфе проходил бы совершенно по другому сценарию. Я не увидел борьбы в этой игре.

Если бы мы играли в одно время, то «Ротор» сохранил бы прописку в РПЛ. Что касается обращения к Александру Дюкову, да, это немного наивно, но наш клуб использует любую возможность, чтобы остаться в лиге сильнейших, – заявил Рекечинский.