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    Гендиректор «Ротора»: «Были мысли не выйти на матч с «Рубином» из-за переноса игры в Уфе»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, как клуб мог отреагировать на перенос начала матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

    • Старт игры отложили на 2 часа из-за жары.
    • Все матчи заключительного тура чемпионата планировалось начать в одно время.
    • В поединках «Уфа» – «Арсенал» (2:1) и «Рубин» – «Ротор» (1:1) решалось, кто вылетит в ФНЛ.

    «Мы узнали о том, что матч в Уфе не начинается параллельно с нашим, когда приехали на стадион в городе Казани. Увидели трансляцию телеканала «Матч ТВ», что на бровке измеряют температуру в Уфе. Только тогда мы поняли, что стоит вопрос о переносе матча на другое время.

    Я набрал исполнительному директору РПЛ Сергею Чебану и попросил его объяснить ситуацию. Он сослался на регламент, сказав, что в Уфе больше 35 градусов, и что матч проводить в таких условиях невозможно.

    Наша команда должна была выходить играть, потому что мы следовали регламенту. Конечно, были мысли не выйти на поле, но, думаю, нам бы засчитали техническое поражение, и ничего мы этим не добились бы. Я не хотел нервировать игроков, которые уже сидели и настраивались на матч.

    СК «Ротор» в этой ситуации придерживается мнения болельщиков команды. Мы уже написали два письма с просьбой сохранить нам прописку в РПЛ методом расширения лиги еще на две команды.

    Также обратились в КДК РФС с просьбой дать здравую оценку произошедшим событиям. Если будет доказано, что был нарушен регламент, то виновные должны быть наказаны по всей строгости дисциплинарных санкций.

    Был нарушен спортивный принцип. Я абсолютно уверен, что при параллельных играх матч в Уфе проходил бы совершенно по другому сценарию. Я не увидел борьбы в этой игре.

    Если бы мы играли в одно время, то «Ротор» сохранил бы прописку в РПЛ. Что касается обращения к Александру Дюкову, да, это немного наивно, но наш клуб использует любую возможность, чтобы остаться в лиге сильнейших, – заявил Рекечинский.

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    Источник: «Матч ТВ»

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