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    Sport24: Лунев может бесплатно уйти из «Зенита». На вратаря претендуют «Брайтон», «Торино» и «Болонья»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру одной из топ-5 лиг Европы.

    По информации Sport24, 29-летний голкипер может бесплатно уйти из «Зенита» этим летом, если клуб из Санкт-Петербурга не улучшит условия контракта.

    Зимой с представителями футболиста связывался «Бешикташ», но тогда турецкий клуб не устроили финансовые запросы Лунева. Сейчас интерес к вратарю проявляют «Брайтон», «Торино» и «Болонья».

    • Лунев в текущем сезоне пропустил 14 голов в 13 матчах.
    • Его контракт истекает 30 июня.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии13
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      Рейтинг: +415

      99-й 21 минуту назад

      За какие заслуги его улучшать?

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      Рейтинг: +2712

      PAREVG. 32 минуты назад

      Всё что не нужно Зениту, уходит в Сочи.

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      Рейтинг: +12222

      Skull_Boy 36 минут назад

      Максимум куда он перейдет это в Сочи или под бок недотренеру Кержу

      0
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      Рейтинг: +10972

      paracetamol > Skull_Boy 32 минуты назад

      Будет реальное усиление этих команд. Хотя ЗеБолото - 2 тоже не плох!

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      Рейтинг: +2794

      Oldtrafford83 57 минут назад

      Что то сомневаюсь что Болонья или Торино улучшат его фин условия.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4634

      Давид59 > Oldtrafford83 11 минут назад

      А в Европу едут не за улучшением фин. условий. Тот же Миранчук имел более лучшее предложение от Зенита, чем от Аталанты

      0
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      Рейтинг: +4634

      Давид59 1 час назад

      Бесплатно отпустить будет провалом селекционной службы. Продажи нужны позарез для ФФП. Иначе никого купить не позволят.

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      Рейтинг: +3999

      Fusballer > Давид59 58 минут назад

      Нужно продать за 5 млн и купить пару игроков уровня плей-офф ЛЧ.

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      Рейтинг: +4634

      Давид59 > Fusballer 13 минут назад

      Ну, если за так отпустить, то лучше не будет.

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      Рейтинг: +1177

      кто там 1 час назад

      Ахах.

      Я где то уже слышал. Их звали дзюбо и кузяйка, которые так хотели в Европу, что когда им предложили жирные контракты, то с камнем на сердце приняли это предложение.

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      Рейтинг: +5689

      vladik12 1 час назад

      Звезда нашлась, епт...

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      Рейтинг: +8440

      alp 1 час назад

      вряд ли уйдет.. кто такие эти брайтон торино болонья? при хорошем раскладе для Зенита, к концу года у Лунева могут появится более интересные предложения

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      Рейтинг: -40

      чаппай 1 час назад

      Вот уж кому надо сидеть и не рыпаться..

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