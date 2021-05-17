Sport24: Лунев может бесплатно уйти из «Зенита». На вратаря претендуют «Брайтон», «Торино» и «Болонья»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может продолжить карьеру одной из топ-5 лиг Европы.

По информации Sport24, 29-летний голкипер может бесплатно уйти из «Зенита» этим летом, если клуб из Санкт-Петербурга не улучшит условия контракта.

Зимой с представителями футболиста связывался «Бешикташ», но тогда турецкий клуб не устроили финансовые запросы Лунева. Сейчас интерес к вратарю проявляют «Брайтон», «Торино» и «Болонья».