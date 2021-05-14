Семак – о матче с «Тамбовом»: «Спортивную составляющую никто не отменял, но ротация будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

– Подходим к заключительному матчу в этом сезоне с хорошим настроением. Свою задачу выполнили, сейчас решаем другие вопросы, которые есть на повестке, – кому-то дать возможность поиграть, кого-то подготовить к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. Решаем рабочие моменты.

– Для обеих команд игра турнирного значения не имеет. Чего ждать болельщикам?

– Хорошей игры! Спортивную составляющую никто не отменял – любой команде, игроку, выходящему на поле, всегда хочется побеждать. Ни мы, ни футболисты «Тамбова» не исключение.

– Будет ли ротация? Можно ли уже сказать, в каком составе команда отправится в Саранск?

– Ротация будет, конечно же. И в предыдущей игре она была. Игроки, у которых не было возможности провести полноценный отпуск в прошлом году, прежде всего иностранцы, получили дополнительное время для отдыха. Все остальные готовятся к игре.

– Учитываете ли вы тот факт, что Евро совсем скоро? Будет ли игровое время иметь значение для наших сборников и Деяна Ловрена?

– Деян Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае – быть готовым к Евро, чем он и занимается.

Что касается российских сборников, то тем, кому нужно отдохнуть, мы уже дали эту возможность, учитывая нюансы с искусственным полем в Уфе. В остальном – у них достаточное время на отдых. Мы поддерживаем их состояние. У них будет неплохой вариант именно сыграть в заключительном матче сезона. Они будут играть.