«Оренбург», «Алания» и еще семь клубов получили лицензии для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в ФНЛ девяти командам.
Лицензии РФС II, дающие право сыграть в следующем сезоне ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».
В получении лицензии было отказано брянскому «Динамо». Клуб сможет обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдет 26 мая.
- Ранее «Алания и «Оренбург» не получили лицензии РФС I, дающие право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
- Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
- «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ со 2-го места в ФНЛ. «Алания» за тур до конца первенства идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место.
Источник: сайт ФНЛ