«Оренбург», «Алания» и еще семь клубов получили лицензии для участия в ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в ФНЛ девяти командам.

Лицензии РФС II, дающие право сыграть в следующем сезоне ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

В получении лицензии было отказано брянскому «Динамо». Клуб сможет обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдет 26 мая.