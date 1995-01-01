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    «Оренбург», «Алания» и еще семь клубов получили лицензии для участия в ФНЛ

    Комиссия РФС по лицензированию клубов выдала лицензии для участия в ФНЛ девяти командам.

    Лицензии РФС II, дающие право сыграть в следующем сезоне ФНЛ, получили «Акрон», «Алания», «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Оренбург», «Спартак-2», «Чайка», «Факел» и «Шинник».

    В получении лицензии было отказано брянскому «Динамо». Клуб сможет обжаловать решение комиссии на заседании апелляционного комитета, которое пройдет 26 мая.

    • Ранее «Алания и «Оренбург» не получили лицензии РФС I, дающие право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
    • Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
    • «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ со 2-го места в ФНЛ. «Алания» за тур до конца первенства идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место.

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    Источник: сайт ФНЛ

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10943

      paracetamol 1 час назад

      Безобразие, а Оренбург за что?

      0
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      Рейтинг: -175

      Землякруглая 3 часа назад

      Вот оренбург пусть там и играет. Вместе с аланией.

      -1
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