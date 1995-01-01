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    «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ. «Крылья», «Торпедо» и «Балтика» получили лицензии

    Апелляционный комитет РФС отклонил апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в следующем сезоне РПЛ.

    «Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

    Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», – рассказали в пресс-службе коммуникаций РФС.

    • «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ со 2-го места в ФНЛ. «Алания» за тур до конца первенства идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место.
    • Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
    • «Крылья» вышли в РПЛ, выиграв первую лигу. «Балтика» идет на 5-м месте, «Торпедо» – 6-е.

    «Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии15
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      Рейтинг: +441

      Roma56 2 минуты назад

      Не понимаю почему тогда Торпедо получило лицензию, если играет сейчас на стадионе "Спортивный городок" вместимостью менее 2000?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

      Прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      У Оренбурга было полно времени исправить недочёты, их два сезона просто так допускали. Наконец-то перестали за обещалки пускать в вышку. А то небесная лига так и будет пополняться.

      2
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      Рейтинг: +965

      mig28 1 час назад

      И как поднимать футбол в стране?! у маленьких городов нет шансов? ну извините, что нет лукойла или газпрома чтоб стадионы ставить))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      Fju-2 > mig28 1 час назад

      Ну у Оренбурга газпром есть))

      1
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      Рейтинг: +8396

      Вомбат > Fju-2 25 минут назад

      Есть, но миллиард на новй стадион почему-то не дает. Почему? У него же денег куры не клюют. Он же все золото у московских бабушек отобрал.А жалкий миллиард на Оренбург не наскрести.

      0
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      Рейтинг: +441

      Roma56 > Fju-2 6 минут назад

      *региональная дочка газпрома, с соответсвующим для региона бюджетом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24076

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      +12 к карме Сппртака .

      2
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      Рейтинг: -177

      Землякруглая > пьяныйхоровод 1 час назад

      Как сказал когда-то экс-судья Федотов: мозгом пёрнул в лужу (любимое дело питорских кстати). При чем тут вообще Спартак в этой новости? Тут никакими его фармами и не пахнет. Ахаха.

      0
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      Рейтинг: +1412

      Spirit_78 > Землякруглая 1 час назад

      Федотов для спартачей вообще святой. Топит за СпаМ просто безбожно, любое решение (даже самое очевидное) не в пользу спартака трактует по-своему.

      2
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      Рейтинг: +24076

      пьяныйхоровод > Землякруглая 9 минут назад

      Тебе одноклеточное никто тут "разжёвывать" не собирается . Можете с федоткой мясокомбинатовым за пердёж пообщаться -тема для вас подходящая .

      0
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      Рейтинг: +395

      PFC CSKA MOSCOW 2 часа назад

      И почему-то в этой новости ни слова о Нижнем Новгороде, который на 3 месте в ФНЛ

      5
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      Рейтинг: +861

      Хейтер Аларм > PFC CSKA MOSCOW 2 часа назад

      Мб они и выйдут - со стадиком все в порядке

      0
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      Рейтинг: +112

      Venom888 > Хейтер Аларм 2 часа назад

      НН наверное со 2ого места пойдет в этой ситуации напрямую, а Балтика и Торпедо в стыки.

      0
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      Рейтинг: +512

      Fju-2 > PFC CSKA MOSCOW 1 час назад

      Потому что новость о рассмотрении апелляций.
      А НН не подавал апелляцию, т.к. изначально проблем с лицензированием у них не было.

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