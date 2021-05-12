Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ. «Крылья», «Торпедо» и «Балтика» получили лицензии

«Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ. «Крылья», «Торпедо» и «Балтика» получили лицензии

12 мая 2021, 13:50
22

Апелляционный комитет РФС отклонил апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», – рассказали в пресс-службе коммуникаций РФС.

  • «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ со 2-го места в ФНЛ. «Алания» за тур до конца первенства идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место.
  • Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.
  • «Крылья» вышли в РПЛ, выиграв первую лигу. «Балтика» идет на 5-м месте, «Торпедо» – 6-е.

«Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Алания Крылья Советов Торпедо Балтика
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PFC CSKA MOSCOW
1620817242
И почему-то в этой новости ни слова о Нижнем Новгороде, который на 3 месте в ФНЛ
Ответить
mig28
1620819921
И как поднимать футбол в стране?! у маленьких городов нет шансов? ну извините, что нет лукойла или газпрома чтоб стадионы ставить))
Ответить
Roma56
1620826430
Не понимаю почему тогда Торпедо получило лицензию, если играет сейчас на стадионе "Спортивный городок" вместимостью менее 2000?
Ответить
portero
1620829377
Хотелось бы узнать на чьём стадионе будет играть Торпедо, договор то тау понимаю еще не заключен , или уважаемым москвичам можно верить на слово??? Обидно немного за то что не поспортивному принципу, так понимаю Алании надо проигрпть чтоб Балтика играла переходные игры, а Балтике выиграть... Балтика переходные проиграет, если только свистки помогут...
Ответить
vladimir-7
1620831676
Так что, в сухом остатке Крылья Советов и Нижний Новгород — прямо в РПЛ, а Балтика и Торпедо М — в стыки.
Ответить
житель СПб
1620837070
Честно говоря, просматривается политическое решение какое-то... То есть какие-то города высшей лиги достойны, а какие-то - нет?
Ответить
Kokmarov
1620841580
Сделайте по спортивному принципу, нет, нужен скандал, какую нибудь задницу сотворить. А Торпедо нафиг не нужно в РПЛ, чемпионат Москвы можно отдельно проводить, если кому-то интересно...
Ответить
Zloikaksobaka
1620902562
Бомжики решили сменить фарклуб,Балтика вместо Оренбурга.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
9
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
8
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
4
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+