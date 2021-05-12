«Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование для РПЛ. «Крылья», «Торпедо» и «Балтика» получили лицензии

Апелляционный комитет РФС отклонил апелляции «Оренбурга» и «Алании» об отказе в выдаче лицензий для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были», – рассказали в пресс-службе коммуникаций РФС.

«Оренбург» досрочно вышел в РПЛ со 2-го места в ФНЛ. «Алания» за тур до конца первенства идет в зоне стыковых матчей, занимая 4-е место.

Клубам отказываются выдавать лицензии РПЛ, поскольку их стадионы не соответствуют инфраструктурным требованиям лиги.

«Крылья» вышли в РПЛ, выиграв первую лигу. «Балтика» идет на 5-м месте, «Торпедо» – 6-е.

«Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ