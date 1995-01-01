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    «Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для участия в РПЛ.

    «Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний.

    Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в Российской премьер-лиге. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, «серебряный» матч у «Нижнего Новгорода», кровью и потом заслужила право играть в РПЛ.

    Кому-то выгодно говорить о несоответствии стадиона критериям. Показывают наши поливальные машины из 2016 года, хотя мы давно уже установили систему полива. Говорят о разбитых раздевалках, но это же неправда, послушайте игроков и тренеров, которые у нас были.

    Журналисты говорят о некомфортных условиях работы прессы – уже второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами, большой микст-зоной, питанием и так далее.

    Помимо этого, выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная «картинка» трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не «Краснодар» и не арена «Открытие», но мы двигаемся вперед, развиваемся», – сказал Андреев.

    • «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ.
    • Клубу отказываются выдавать лицензию, поскольку стадион «Газовик» не соответствует инфраструктурным требованиям лиги.
    • Клубы РПЛ проголосовали против вхождения «Оренбурга» в РПЛ в виде исключения.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5

      eurо20 23 минуты назад

      Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +3

      klimfedorov 26 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +1529

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      На реконструкцию стадиона денег нет, зато на юриста пожалуйста, сразу нашли)))

      0
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      Рейтинг: +8396

      Вомбат > Semushkin Roman Valerievi 31 минуту назад

      Ну наверное месячная зарплата юриста поменьше, чем 400 миллионов рублей -- это минимальная сумма, которая требуется для обновления стадиона в Оренбурге.

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      Рейтинг: +104

      Forvard47 1 час назад

      идите нах** вы в рпл не нужны....

      -2
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      Рейтинг: +8396

      Вомбат > Forvard47 27 минут назад

      Зениту они точно не нужны, но если CAS заставит их принять, как прошедших по спортивному принципу, вы и вам подобные будут писать, что длинная рука Газпрома дотянулась до Швейцарии, и Зенит теперь имеет не +6, а +12.

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