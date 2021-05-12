«Оренбург» может подать жалобу в CAS, если клуб не допустят в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для участия в РПЛ.

«Это вопрос к руководству клуба, но знаю, что наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Наш клуб уже дважды получал лицензию УЕФА без замечаний.

Мы надеемся на возобладание спортивного принципа и на разрешение участвовать в Российской премьер-лиге. Команда целый сезон билась за это право, дважды обыграла лидера, выиграла, по сути, «серебряный» матч у «Нижнего Новгорода», кровью и потом заслужила право играть в РПЛ.

Кому-то выгодно говорить о несоответствии стадиона критериям. Показывают наши поливальные машины из 2016 года, хотя мы давно уже установили систему полива. Говорят о разбитых раздевалках, но это же неправда, послушайте игроков и тренеров, которые у нас были.

Журналисты говорят о некомфортных условиях работы прессы – уже второй год открыт пресс-центр со всеми удобствами, большой микст-зоной, питанием и так далее.

Помимо этого, выполнили требования телевидения, установили балконы для операторов основного вещателя, установили новый современный свет, у нас отличная «картинка» трансляции. Конечно, есть проблемы, у нас далеко не «Краснодар» и не арена «Открытие», но мы двигаемся вперед, развиваемся», – сказал Андреев.