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    Черчесов: «Смолов проводит последние игры не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев не однотипны»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Федора Смолова в расширенном списке национальной сборной для участия в Евро-2020.

    «Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата у Фeдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко.

    У нас три игрока – Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Всe это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять. Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции.

    Федя в резерве, если не дай бог что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые могут сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего», – сказал Черчесов.

    Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3970

      solodealer 19 минут назад

      Физрук берёт уроки схоластики?(((
      "...«Смолов проводит последние игры не так трансцедентно.... Дзюба, Заболотный и Соболев не инвариантны»

      1
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      Рейтинг: +5687

      playsh 39 минут назад

      Слово какое мудрёное физрук знает - рестарт ! Умный видимо,однако.

      2
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      Рейтинг: +3970

      solodealer > playsh 19 минут назад

      )))"""+++

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      Рейтинг: +3766

      Fusballer 42 минуты назад

      Тогда надо всех троих разом выпускать.

      1
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      Рейтинг: +411

      Aleksey! 59 минут назад

      Вот же о.л.е.н.ь. ....
      Мда уж. Зато Заболотный блещет последние игры.
      Противоречивый сам себе тип - этот усач.

      1
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      Рейтинг: +345

      jengais 1 час назад

      4 гола 3 паса за месяц, совсем не ярко.

      3
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      Рейтинг: +847

      fhnv > jengais 41 минуту назад

      он явно что-то употребляет запрещенное

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