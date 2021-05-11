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  • Черчесов: «Смолов проводит последние игры не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев не однотипны»

Черчесов: «Смолов проводит последние игры не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев не однотипны»

11 мая 2021, 21:20
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Федора Смолова в расширенном списке национальной сборной для участия в Евро-2020.

«Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата у Фeдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко.

У нас три игрока – Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Всe это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять. Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции.

Федя в резерве, если не дай бог что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые могут сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего», – сказал Черчесов.

Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Локомотив Россия Дзюба Артем Смолов Федор Заболотный Антон Соболев Александр Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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jengais
1620757743
4 гола 3 паса за месяц, совсем не ярко.
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Aleksey!
1620758064
Вот же о.л.е.н.ь. .... Мда уж. Зато Заболотный блещет последние игры. Противоречивый сам себе тип - этот усач.
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Plyash
1620759301
Слово какое мудрёное физрук знает - рестарт ! Умный видимо,однако.
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BlackMurderDeco
1620789754
Заболотный не форвард, с его статистикой, лучше вообще не играть, тем более в сборной, да и Дзюба кроме как лошкам из какой нить сборной Замбии больше никому не забьет
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ab15488
1620790752
Они однотипные, все трое форвард таранного типа. Просто у всех разные навыки. В борьбе лучше дзюбы никого нет, принять, укрыть корпусом, сделать скидку, что умеет, то умеет, соболев более техничный, по заболотному затрудняюсь что сказать)) Просто вся полезность дзюбы сведётся к нулю, если не будет второго, быстрого форварда, кому скинуть или отдать пас на ход. По мне, так Федя лишним не стал бы, а по ключевой игре, это он локо-зенит имеет ввиду? Так там весь локо не айс был, че на смолова собак то вешать?
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Дядя Серёжа
1620802091
Эх! жизнь моя жестянка, а ну её в Заболотного... А мне летать... А мне летать... в общем мне Охота... Дзюба.
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kvm
1620805815
Выписать чабану пирамидону 500 грамм!
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Plyash
1620821308
Чабан,что-то мне подсказывает,что в отличие от Смолова,ЧЕ-20 будет очень "ярко" проведён твоей командой,смотри не обожги усы,а то твоё табло совсем без волос останется.
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Smekaev
1620822887
Чтобы расти над собой, надо сначала как следует обосраться. Видимо, у нас после этого Евро рост в сборной намечается нехилый... и смена тренера. А иначе никак!
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zra78
1620830251
О боже.... как этот дурак попал в сборную и почему он ещё там???
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