Черчесов: «Смолов проводит последние игры не так ярко. Дзюба, Заболотный и Соболев не однотипны»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие нападающего «Локомотива» Федора Смолова в расширенном списке национальной сборной для участия в Евро-2020.

«Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата у Фeдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко.

У нас три игрока – Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Всe это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять. Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции.

Федя в резерве, если не дай бог что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые могут сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего», – сказал Черчесов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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