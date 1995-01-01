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    Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме не попал в расширенный список национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

    «Гилерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» (1:6 – прим. «Бомбардира») он провeл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата.

    Лунeв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.

    Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодeжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше.

    Чтобы вы понимали, о чeм я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом ещe тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня – это мало для того, чтобы игрок себя проявил, и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение.

    Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Всe-таки мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5454

      Томик 4 минуты назад

      К Гильерме у меня другие претензии. Считаю, что человек, постоянно разжигающий скандалы на расисткой почве не имеет права играть в сборной страны. А пропущенные единожды голы - не аргумент. Сафонов в одном матче вон две такие плюхи запустил и ничего - присматриваются.

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