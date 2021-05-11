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  • Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

Черчесов: «Гилерме удался рестарт чемпионата, но он не дал результата в матче с «Зенитом»

11 мая 2021, 19:28
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме не попал в расширенный список национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Гилерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» (1:6 – прим. «Бомбардира») он провeл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата.

Лунeв, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.

Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодeжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше.

Чтобы вы понимали, о чeм я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом ещe тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня – это мало для того, чтобы игрок себя проявил, и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение.

Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Всe-таки мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал», – сказал Черчесов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Локомотив Россия Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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Томик
1620752291
К Гильерме у меня другие претензии. Считаю, что человек, постоянно разжигающий скандалы на расисткой почве не имеет права играть в сборной страны. А пропущенные единожды голы - не аргумент. Сафонов в одном матче вон две такие плюхи запустил и ничего - присматриваются.
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DOCTOR PENALTY
1620753536
У нас в воротах будет одновременно три вратаря, раз они дополняют друг друга? Чабан-рыбак херню какую-то несёт.
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Skull_Boy
1620756929
Ну ладно, а чем тогда запомнился Жирков и тем более поломанный Черышев
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absent32
1620802989
в важном матче он не дал результата - в этом матче вся команда не дала результат. и спихивать все на Гильерме попахивает бредом! Шунин больше косячит и часто, 12 мячей в этом году с учетом матча за кубок, который Динамо проиграл! Сафонов в этом году сыграл 7 матчей и пропустил 17, семнадцать - Карл!!!!!!!! + 2 в ФНЛ! Гильерме 2 мяча, если взять за скобки игру с Зенитом! при этом Локо в большинстве матчах играл в обороне, Гильерме на много эффективнее выше указанных!!!
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zigbert
1620821283
Два гола "за шиворот" были просто издевательскими.
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Hektor 84
1620861821
Не поклонник Гильерме и вообще считаю натурализацию дебилизмом. Но делать выводы по одной игре с зенитом глупо. Или правильней сказать глупая отмазка, чабан просто умнее ни чего не смог придумать. Тот же Шунин еще хуже бразила. Удивляет отсутствие в списке зятька. Или чабан уже готовит отмазы на случай провала?
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