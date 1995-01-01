⚡ Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

Пока , только нет вопросов по Марио , Дюпину....а остальным нужно доказать свою необходимость !
Стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.
Главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 30 игроков, которые будут готовиться к турниру. В окончательную заявку войдут 26 человек.
Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.
Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.