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    ⚡ Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

    Стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.

    Главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 30 игроков, которые будут готовиться к турниру. В окончательную заявку войдут 26 человек.

    Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

    Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

    Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

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    Источник: РФС

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