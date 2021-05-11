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  • ⚡ Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

⚡ Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

11 мая 2021, 13:33
58

Стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 30 игроков, которые будут готовиться к турниру. В окончательную заявку войдут 26 человек.

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Источник: РФС
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (58)
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САДЫЧОК
1620730149
Пока , только нет вопросов по Марио , Дюпину....а остальным нужно доказать свою необходимость !
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САДЫЧОК
1620731231
Свободу Юрию Жиркову!!!!
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NewLife
1620735964
Много мнений ! Вот мои три копейки: Добавить: Луценко, Лесовой, Смолов, Терехов, Умяров, Камилов, Дзагоев Убрать: Шунин, Джикия, Дивеев, Евгеньев, Захарян, Оздоев, Миранчук, Черышев, Дзюба.
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Из Твери Леха
1620736036
Жирков? Пожалейте старика, скоро 5-ый десяток сменяет.
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Боцман59rus
1620736625
Я думаю от собственной значимости и важности, у чабана скоро разорвет ипало
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Томик
1620737946
По нападающим как то тускло. Хотелось бы увидеть кого-нибудь, похожего на Тюкавина. Уж не знаю достоин ли сам он сборной, но отлитые в одну смену Дзюба, Заболотный и даже Соболев - это уже слишком.
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zigbert
1620738060
Равноценных вратарей у нас много. Даже отсутствие Джанаева и Гилерме не так болезненно. А ведь такие вратари как Беленов, Лантратов и Максименко не помешали бы сборной.
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Вомбат
1620746261
Понятно, что Бельгию и Данию нашим нынешним игрокам не одолеть в любом составе. Но очень хочется выиграть у Финляндии и пройти в 1:8 финала. И это нам по силам. Только нужен оптимальный состав, а не Шунин в воротах, не Жирков на левом фланге обороны, не Оздоев в опорной зоне и не Семенов в центре обороны. Однако будет наверняка именно так. Увы!
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ААМ
1620747568
Игроки за малым исключением на сегодня лучшие, но за неимением гербовой пишем на простой.
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Aleksey!
1620757685
Потерпите, люди! После ЧЕ снимут этого чабана.
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