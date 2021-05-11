⚡ Дюпин, Самошников, Макаров, Захарян, Заболотный – в расширенном составе сборной России на Евро-2020

Стал известен расширенный состав сборной России на Евро-2020.

Главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал 30 игроков, которые будут готовиться к турниру. В окончательную заявку войдут 26 человек.

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.