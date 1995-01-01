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    Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, установивший рекорд первой лиги по количеству голов за один сезон (39), сообщил, что хочет остаться в самарском клубе.

    «Что касается ситуации с контрактом: он действует ещe год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чeм не думаю. Сейчас самое главное – доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ.

    Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» – все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич (Осинькин – прим. «Бомбардира») – это топ-тренер, но у него получится стать ещe более известным тренером.

    Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всe осталось, как есть», – сказал Сергеев.

    • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
    • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4135

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну-ну. Одно дело, когда ты играешь против Текстильщика или Факела и совершенно другое, когда твой соперник Зенит или Краснодар. Посмотрим на ваш феноменальный футбол в Петербурге...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +125

      Shamil79 2 часа назад

      если Кубок возьмёте можно будет порассуждать про феноменальный футбол

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2083

      Ден 781 2 часа назад

      Ну ну, сейчас нарисуют нули, и побежишь…вот только бы звездой стал, а не очередным полировщиком лавки

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