Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, установивший рекорд первой лиги по количеству голов за один сезон (39), сообщил, что хочет остаться в самарском клубе.

«Что касается ситуации с контрактом: он действует ещe год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чeм не думаю. Сейчас самое главное – доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ.

Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» – все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич (Осинькин – прим. «Бомбардира») – это топ-тренер, но у него получится стать ещe более известным тренером.

Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всe осталось, как есть», – сказал Сергеев.