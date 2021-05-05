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  • Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев: «Хочу остаться в «Крыльях». Команда показывает феноменальный футбол»

5 мая 2021, 16:58
7

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, установивший рекорд первой лиги по количеству голов за один сезон (39), сообщил, что хочет остаться в самарском клубе.

«Что касается ситуации с контрактом: он действует ещe год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чeм не думаю. Сейчас самое главное – доиграть сезон, уйти в отпуск, и потом уже готовиться к РПЛ.

Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» – все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич (Осинькин – прим. «Бомбардира») – это топ-тренер, но у него получится стать ещe более известным тренером.

Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы всe осталось, как есть», – сказал Сергеев.

  • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
  • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (7)
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Ден 781
1620225263
Ну ну, сейчас нарисуют нули, и побежишь…вот только бы звездой стал, а не очередным полировщиком лавки
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Shamil79
1620225502
если Кубок возьмёте можно будет порассуждать про феноменальный футбол
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Ганнибал Лектор
1620229655
Ну-ну. Одно дело, когда ты играешь против Текстильщика или Факела и совершенно другое, когда твой соперник Зенит или Краснодар. Посмотрим на ваш феноменальный футбол в Петербурге...
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Garrincha58
1620244641
Сергеев скорее всего лукавит, если Кр Сов. не могут с ним договориться о новом контракте то он точно свалит
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paracetamol
1620249692
Правильное решение. Вот ушел в свинарник Соболь и чего? Да просто свиньей стал, сейчас этого симулянта и склочника никто уже не купит. Из приличных клубов, разумеется!
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амани
1620279212
НЕ ВОЛНУЙСЯ. ЗЕНИТ КУПИТЬ И ПОСАДИТ НА СКАМЕЙКУ....НЕ СЕБЕ НЕ ЛЮДЯМ
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zigbert
1620300957
К Сергееву будет повышенное внимание со стороны многих клубов РПЛ.
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