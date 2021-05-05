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  • Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон

5 мая 2021, 14:12
11

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» (2:0) в вынесенном матче 35-го тура ФНЛ и досрочно выиграли лигу.

Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил дубль. Он отличился в 38-й и 39-й раз в текущем сезоне ФНЛ.

Сергеев побил рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. Он превзошел достижение экс-форварда «Терека» Андрея Федькова, забившего 38 голов в 2004 году.

  • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
  • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (11)
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Sviro
1620213469
Поберечь бы Сергеева накануне кубка - не ставить на весь матч!
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Ганнибал Лектор
1620215837
Онанюба, читая такие новости, вздрагивает
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JTherry
1620220267
ничесе, машина в Лучшей Лиге мира!!!))) Ваня, удачи в Кубке, отгрузи пару голов...
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Евгений Агеев
1620221019
К сожалению ФНЛ это не показатель. Здесь Крылья играют с позиции силы. А вот в Премьер лиге будут играть половину матчей от обороны. Ну если парень стоящий, то он и там 10-ку должен отгрузить за сезон.
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Красногорск_Фан
1620228501
И Сергеев молодец и КС. Игры 21-го года заставили проникнуться большой симпатией. Прошу не забывать что и в кубке КС высадили 3 команды РПЛ. Буду следить за судьбой. В Кубке пожелать удачи не могу.
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zigbert
1620234667
Феноменальный результат. Пусть продолжает свою голевую феерию и в РПЛ.
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Ajax-88
1620238852
Сергеев молодец. Искренне рад за него. Побил рекорд Федькова. Нужно сороковой мяч забивать. И желаю Ивану проявить свои голеадорские способности в РПЛ!
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