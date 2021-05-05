Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» (2:0) в вынесенном матче 35-го тура ФНЛ и досрочно выиграли лигу.
Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил дубль. Он отличился в 38-й и 39-й раз в текущем сезоне ФНЛ.
Сергеев побил рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. Он превзошел достижение экс-форварда «Терека» Андрея Федькова, забившего 38 голов в 2004 году.
- В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
- Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
- Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.
Источник: Бомбардир.ру