Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон

«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» (2:0) в вынесенном матче 35-го тура ФНЛ и досрочно выиграли лигу.

Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил дубль. Он отличился в 38-й и 39-й раз в текущем сезоне ФНЛ.

Сергеев побил рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. Он превзошел достижение экс-форварда «Терека» Андрея Федькова, забившего 38 голов в 2004 году.