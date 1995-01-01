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    Форвард «Крыльев Советов» Сергеев побил рекорд первой лиги, забив 39 мячей за сезон

    «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» (2:0) в вынесенном матче 35-го тура ФНЛ и досрочно выиграли лигу.

    Нападающий самарцев Иван Сергеев оформил дубль. Он отличился в 38-й и 39-й раз в текущем сезоне ФНЛ.

    Сергеев побил рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. Он превзошел достижение экс-форварда «Терека» Андрея Федькова, забившего 38 голов в 2004 году.

    • В этом сезоне Сергеев забил 42 мяча в 43 матчах.
    • Сергеев установил рекорд по количеству хет-триков в сезоне ФНЛ.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2594

      FENIX-SL 2 минуты назад

      В ЗЕНИТ ПОРА!

      0
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      Рейтинг: -167

      Землякруглая 13 минут назад

      В бомжарском сините для него уже место на лавке приготовили. А через год в фарм Сочи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4131

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      Онанюба, читая такие новости, вздрагивает

      0
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      Рейтинг: +1441

      Sviro 57 минут назад

      Поберечь бы Сергеева накануне кубка - не ставить на весь матч!

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      Рейтинг: +17345

      vladimir-7 > Sviro 45 минут назад

      Иногда излишняя бережливость приводит к плохим результатам. Успехов и удачи Крыльям Советов в Кубке.

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