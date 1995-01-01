«РБ-Спорт»: «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика» готовы играть в РПЛ. «Алания» и «Оренбург» не получат лицензию

Ппц, в очередной раз убеждаюсь, что играют не команды а стадионы. Тупой бюрократизм. Зачем вообще занимать тогда места с 1 по 4 в ФНЛ, если по итогу тебя опрокинут через х... и не допустят к РПЛ. А ведь совсем недавно Уфа играла на каком-то даже не стадионе, а коробке, постороенной на скорую руку, с вместимостью 5к. Позор!
Стали известны предварительные решения комиссии по лицензированию по шести клубам ФНЛ, претендующим на выход в РПЛ.
По информации «РБ-Спорта», «Оренбург» (2-е место) и «Алания» (4) не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ. Отмечается, что стадионы команд не соответствует инфраструктурным требованиям.
«Крылья Советов» (1), «Нижний Новгород» (3), «Торпедо» (5) и «Балтика» (6) выполнили обязательные критерии и готовы играть в РПЛ.
«Велес», идущий на восьмом месте, отказался от прохождения процедуры лицензирования.
- Ранее «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения.
- Стадионы «Оренбурга» и «Алании» находятся на реконструкции.