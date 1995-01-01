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    «РБ-Спорт»: «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика» готовы играть в РПЛ. «Алания» и «Оренбург» не получат лицензию

    Стали известны предварительные решения комиссии по лицензированию по шести клубам ФНЛ, претендующим на выход в РПЛ.

    По информации «РБ-Спорта», «Оренбург» (2-е место) и «Алания» (4) не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ. Отмечается, что стадионы команд не соответствует инфраструктурным требованиям.

    «Крылья Советов» (1), «Нижний Новгород» (3), «Торпедо» (5) и «Балтика» (6) выполнили обязательные критерии и готовы играть в РПЛ.

    «Велес», идущий на восьмом месте, отказался от прохождения процедуры лицензирования.

    • Ранее «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения.
    • Стадионы «Оренбурга» и «Алании» находятся на реконструкции.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии20
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      Рейтинг: +3479

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ппц, в очередной раз убеждаюсь, что играют не команды а стадионы. Тупой бюрократизм. Зачем вообще занимать тогда места с 1 по 4 в ФНЛ, если по итогу тебя опрокинут через х... и не допустят к РПЛ. А ведь совсем недавно Уфа играла на каком-то даже не стадионе, а коробке, постороенной на скорую руку, с вместимостью 5к. Позор!

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      Рейтинг: +132

      iurylario 1 час назад

      отменить зарплаты пусть играют кто любит футбол

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      Рейтинг: +132

      iurylario 1 час назад

      читали Уткина у крылышек долги как бы среди чемпионата не снялись да и в нижнем я думаю тоже

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      Рейтинг: +633

      Kokmarov 1 час назад

      А как Оренбург раньше играл в РПЛ, да наверно и во Владикавказе реконструкция закончится к юбилею, с такой бюрократией не будет у нас футбола (КАМАЗ денег надо в федерацию привезти и все сразу станет хорошо). Да, кстати, смотрю сейчас игру молодежки Спартак - Локомотив, точно нет будущего у нашего футбола, даже пацаны уже играть не хотят, даже не потеют, ни скорости , ни агрессии, ни азарта, пешком, пас назад - унылое оно.

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      Рейтинг: +906

      Граф2019 1 час назад

      а пердив зачем???

      1
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      Рейтинг: -15

      vabo62 2 часа назад

      Дружище, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +18716

      slavutiq70 2 часа назад

      Нормальный вариант был бы Крылышки, Нижний Новгород и Балтика ,у всех новые отличные стадионы ,,

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      Рейтинг: +88

      пега > slavutiq70 1 час назад

      только зачем тогда турнир проводить, сразу определить кто сможет играть
      1. это все команды из москвы, а остальным хер.
      2. города где построены к стадиону не могут вытянуть и одну команду, причина опять все деньги в москве!

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      Рейтинг: +855

      Хейтер Аларм 3 часа назад

      крылышки и новгород пусть выходят

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      Рейтинг: +132

      iurylario 3 часа назад

      я давно предлагал создать чемпионшип россии и туда всех лидеров фнл и зону вылета пфл будет интереснее как в англии будет рпл 2

      0
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      Рейтинг: +111

      Venom888 3 часа назад

      Балтику в РПЛ!!!!!!!! :))))))))))

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      Рейтинг: +106

      Кирилл Михайлов > Venom888 3 часа назад

      поддерживаю! Крутой выезд будет

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