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  • «РБ-Спорт»: «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика» готовы играть в РПЛ. «Алания» и «Оренбург» не получат лицензию

«РБ-Спорт»: «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика» готовы играть в РПЛ. «Алания» и «Оренбург» не получат лицензию

5 мая 2021, 15:55
20

Стали известны предварительные решения комиссии по лицензированию по шести клубам ФНЛ, претендующим на выход в РПЛ.

По информации «РБ-Спорта», «Оренбург» (2-е место) и «Алания» (4) не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ. Отмечается, что стадионы команд не соответствует инфраструктурным требованиям.

«Крылья Советов» (1), «Нижний Новгород» (3), «Торпедо» (5) и «Балтика» (6) выполнили обязательные критерии и готовы играть в РПЛ.

«Велес», идущий на восьмом месте, отказался от прохождения процедуры лицензирования.

  • Ранее «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения.
  • Стадионы «Оренбурга» и «Алании» находятся на реконструкции.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Оренбург Алания Торпедо Балтика Велес Крылья Советов
Комментарии (20)
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Venom888
1620220780
Балтику в РПЛ!!!!!!!! :))))))))))
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iurylario
1620221144
я давно предлагал создать чемпионшип россии и туда всех лидеров фнл и зону вылета пфл будет интереснее как в англии будет рпл 2
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Хейтер Аларм
1620221992
крылышки и новгород пусть выходят
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slavа0508
1620222952
Нормальный вариант был бы Крылышки, Нижний Новгород и Балтика ,у всех новые отличные стадионы ,,
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Граф2019
1620226656
а пердив зачем???
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Kokmarov
1620227382
А как Оренбург раньше играл в РПЛ, да наверно и во Владикавказе реконструкция закончится к юбилею, с такой бюрократией не будет у нас футбола (КАМАЗ денег надо в федерацию привезти и все сразу станет хорошо). Да, кстати, смотрю сейчас игру молодежки Спартак - Локомотив, точно нет будущего у нашего футбола, даже пацаны уже играть не хотят, даже не потеют, ни скорости , ни агрессии, ни азарта, пешком, пас назад - унылое оно.
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iurylario
1620227506
читали Уткина у крылышек долги как бы среди чемпионата не снялись да и в нижнем я думаю тоже
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iurylario
1620227682
отменить зарплаты пусть играют кто любит футбол
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Из Твери Леха
1620229236
Ппц, в очередной раз убеждаюсь, что играют не команды а стадионы. Тупой бюрократизм. Зачем вообще занимать тогда места с 1 по 4 в ФНЛ, если по итогу тебя опрокинут через х... и не допустят к РПЛ. А ведь совсем недавно Уфа играла на каком-то даже не стадионе, а коробке, постороенной на скорую руку, с вместимостью 5к. Позор!
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BRO_football
1620241217
Нижнему Новгороду позарез РПЛ нужен! 800-летие города, между прочим! Так что я только рад, чтобы Оренбург и Аланию оставили в ФНЛ.
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