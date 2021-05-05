«РБ-Спорт»: «Нижний Новгород», «Торпедо» и «Балтика» готовы играть в РПЛ. «Алания» и «Оренбург» не получат лицензию

Стали известны предварительные решения комиссии по лицензированию по шести клубам ФНЛ, претендующим на выход в РПЛ.

По информации «РБ-Спорта», «Оренбург» (2-е место) и «Алания» (4) не выполнили обязательные критерии для получения лицензии РПЛ. Отмечается, что стадионы команд не соответствует инфраструктурным требованиям.

«Крылья Советов» (1), «Нижний Новгород» (3), «Торпедо» (5) и «Балтика» (6) выполнили обязательные критерии и готовы играть в РПЛ.

«Велес», идущий на восьмом месте, отказался от прохождения процедуры лицензирования.