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    «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

    Сегодня состоялось совещание клубов российской Премьер-лиги, в ходе которого рассматривалась ситуация с лицензированием «Оренбурга».

    Ранее клуб обратился с просьбой разрешить играть в РПЛ на стадионе «Газовик» в порядке исключения. Арена не соответствует требованиям по вместимости.

    По информации «СЭ», «Оренбургу» отказались идти навстречу. Поддержку выразил только «Урал», «Сочи» воздержался.

    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируется завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      Nevskij 13 минут назад

      Если не ошибаюсь, ближе всех для "Оренбурга" будут стадионы Самары. Они ведь оба для РПЛ подходят?

      0
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      Рейтинг: +33

      Chi4embl > Nevskij 10 минут назад

      По новому регламенту команда может играть только в пределах своего региона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14955

      derrik2000 15 минут назад

      И что теперь Оренбург будет делать?
      На Крестовском играть домашние матчи?
      ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4332

      Павелий 23 минуты назад

      Зенит решил проверить голосование через свои фарм-клубы. Но этого всё равно осталось недостаточно.

      0
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      Рейтинг: +3124

      Semenycch 28 минут назад

      Играть все матчи на чужом поле трудно.

      1
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      Рейтинг: +17296

      vladimir-7 > Semenycch 17 минут назад

      Год-два поиграть на чужом поле ради РПЛ можно.

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