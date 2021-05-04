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  • «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

4 мая 2021, 15:12
24

Сегодня состоялось совещание клубов российской Премьер-лиги, в ходе которого рассматривалась ситуация с лицензированием «Оренбурга».

Ранее клуб обратился с просьбой разрешить играть в РПЛ на стадионе «Газовик» в порядке исключения. Арена не соответствует требованиям по вместимости.

По информации «СЭ», «Оренбургу» отказались идти навстречу. Поддержку выразил только «Урал», «Сочи» воздержался.

  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на вторую путевку в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (24)
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Павелий
1620130938
Зенит решил проверить голосование через свои фарм-клубы. Но этого всё равно осталось недостаточно.
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derrik2000
1620131439
И что теперь Оренбург будет делать? На Крестовском играть домашние матчи? ))
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Боцман59rus
1620132366
Я конечно против появления Оренбурга, но кто установил нижнюю планку в 10 000 мест. Сборные под эгидой FIFA и на более скромных стадионах играют
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Shamil79
1620133831
целый сезон они трудились побеждали рвали метали....а с ними так обошлись за 10 минуту....нет чтобы помочь чем-то
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kvm
1620139511
Урал - продажная дефка
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Andrering87
1620140532
И не фиг делать Оренбургу в РПЛ, только +6 очков Зене... Там и так Сочи поставляет очки...
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Drapik
1620144771
Давно пора разбить чемпионат на 2 или 3 конференции, как в США
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Fju-2
1620150604
Команда хорошая, но руководство сильно накосячило, когда не захотели Сутормина в Зенит продавать. Теперь расплачиваются. В плане трансферов Рубин и Сочи сговорчивее. А по 6 очков можно и у ЦСКА со Спартаком брать.
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ySS
1620151111
Ещё не вечер, время согласиться есть)
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zigbert
1620209564
О чем же думали раньше руководители Оренбурга? Впрочем у нас все могут переиграть.
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