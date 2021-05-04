«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

Сегодня состоялось совещание клубов российской Премьер-лиги, в ходе которого рассматривалась ситуация с лицензированием «Оренбурга».

Ранее клуб обратился с просьбой разрешить играть в РПЛ на стадионе «Газовик» в порядке исключения. Арена не соответствует требованиям по вместимости.

По информации «СЭ», «Оренбургу» отказались идти навстречу. Поддержку выразил только «Урал», «Сочи» воздержался.