«РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

«Оренбург» написал письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором попросил разрешить играть в Премьер-лиге на стадионе «Газовик» в порядке исключения.

По информации «РБ-Спорта», клубу могут дать лицензию для участия в РПЛ после голосования в исполкоме РФС. Однако, Прядкину необходимо получить одобрение клубов Премьер-лиги, чтобы этот вопрос был вынесен на исполком.

Сообщается, что завтра состоится экстренное собрание всех клубов РПЛ, на котором обсудят возможный допуск «Оренбурга» в РПЛ.

«Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.

Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.

Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

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