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  • «РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

«РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

3 мая 2021, 14:37
23

«Оренбург» написал письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором попросил разрешить играть в Премьер-лиге на стадионе «Газовик» в порядке исключения.

По информации «РБ-Спорта», клубу могут дать лицензию для участия в РПЛ после голосования в исполкоме РФС. Однако, Прядкину необходимо получить одобрение клубов Премьер-лиги, чтобы этот вопрос был вынесен на исполком.

Сообщается, что завтра состоится экстренное собрание всех клубов РПЛ, на котором обсудят возможный допуск «Оренбурга» в РПЛ.

  • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.
  • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
  • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

«Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Прядкин Сергей
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1620042537
Создайте отдельную лигу на троих, лигу газовых колдунов , да играйте, можете для комплекта взять ещё две проститутки, в виде Ахмета и Урала
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Томик
1620042884
Может быть уже в порядке исключений Газпром построит "Оренбургу" стадион? Тем более, что на "Зените" сэкономили - за счёт города построили. Хватит уже в чемпионате разрешать выступать командам, не соответствующим требованиям РПЛ! Нам что, "Анжи" с "Тамбовом" не хватило?
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BRO_football
1620042992
Ишь чего захотели! Если Оренбургу сейчас дать лицензию, то и другие клубы из ФНЛ, у которых нормального стадиона нет, тоже начнут просить. А чего Оренбургу можно, а им нельзя? Только лишь потому, что Оренбург это фарм-клуб Зенита? Итоги завтрашнего голосования уже известны: За - Зенит и Сочи, Против - все остальные клубы.
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Лфшт
1620044396
В порядке исключения ???Да че уже прямо не сказать - Мы газпром, нам ***** на ваши правила.
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kvm
1620045472
по губам им елдой поводить не надо-ли?
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777+
1620046197
В Европейских странах - Люксембург, Швейцария, Норвегия, Швеция и т.д. на стадионах в 3-5 тысяч мест проводят отборочные матчи ЛЕ и ЛЧ. У нас эти стадионы для проведения матчей РПЛ ("Первенство бани") лицензию точно бы не получили. Где спортивный принцип? Для чего команды занимают первые места в ФНЛ? Для того, что бы Прядкин и Ко решали кто по их мнению "достоин" играть в РПЛ???
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Рубинище
1620047468
Ну так то деньги на зп и выезды есть, в чем проблема то. Не дорос Орембург ещё до 10к. Я понимаю для мегаполисов такие стандарты сделали, но для маленьких городов? - зачем им громадный стадион. Меня больше волнует "эль газико" конечно, но с другой стороны пусть лучше Орембург чем Нант какой нить или очередное Шальке
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Mister_Tomsk
1620050082
да там уже миллер позвонил за плюс 6 очков для зени договорился на следующий сезон)
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Hektor 84
1620052606
Прядкина давно пора гнать с поста президента рпл. РПЛ ни как не развивает. Еще и вредит допуская до соревнований таких как Тамбов, Томь, Оренбург и тд. Те клубы кто по регламенту не должен быть допущен.
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portero
1620116994
А про Аланию что молчат, там же аналогичная ситуация???
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