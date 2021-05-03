«РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

«Оренбург» написал письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором попросил разрешить играть в Премьер-лиге на стадионе «Газовик» в порядке исключения.
По информации «РБ-Спорта», клубу могут дать лицензию для участия в РПЛ после голосования в исполкоме РФС. Однако, Прядкину необходимо получить одобрение клубов Премьер-лиги, чтобы этот вопрос был вынесен на исполком.
Сообщается, что завтра состоится экстренное собрание всех клубов РПЛ, на котором обсудят возможный допуск «Оренбурга» в РПЛ.
- «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.
- Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
- Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.
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Источник: «РБ-Спорт»