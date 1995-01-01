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    «РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

    «Оренбург» написал письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором попросил разрешить играть в Премьер-лиге на стадионе «Газовик» в порядке исключения.

    По информации «РБ-Спорта», клубу могут дать лицензию для участия в РПЛ после голосования в исполкоме РФС. Однако, Прядкину необходимо получить одобрение клубов Премьер-лиги, чтобы этот вопрос был вынесен на исполком.

    Сообщается, что завтра состоится экстренное собрание всех клубов РПЛ, на котором обсудят возможный допуск «Оренбурга» в РПЛ.

    • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.
    • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
    • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

    «Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии17
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      Рейтинг: +2189

      Mister_Tomsk 40 минут назад

      да там уже миллер позвонил за плюс 6 очков для зени договорился на следующий сезон)

      0
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      Рейтинг: +99

      Venom888 46 минут назад

      Балтика вместо них пойдет наверх, у нас все есть для РПЛ :)))

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      Рейтинг: +3778

      TOMSON 1 час назад

      Если вопрос исключительно в 2.5т мест на стадионе, то пусть играют. Главное, чтоб поле всем стандартам соответствовало и деньги в течении сезона не закончились.

      0
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      Рейтинг: +6165

      Рубинище 1 час назад

      Ну так то деньги на зп и выезды есть, в чем проблема то. Не дорос Орембург ещё до 10к. Я понимаю для мегаполисов такие стандарты сделали, но для маленьких городов? - зачем им громадный стадион. Меня больше волнует "эль газико" конечно, но с другой стороны пусть лучше Орембург чем Нант какой нить или очередное Шальке

      2
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      Рейтинг: +7837

      NewLife 1 час назад

      А то отключим газ !

      0
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      Рейтинг: +1364

      777+ 1 час назад

      В Европейских странах - Люксембург, Швейцария, Норвегия, Швеция и т.д. на стадионах в 3-5 тысяч мест проводят отборочные матчи ЛЕ и ЛЧ.
      У нас эти стадионы для проведения матчей РПЛ ("Первенство бани") лицензию точно бы не получили. Где спортивный принцип? Для чего команды занимают первые места в ФНЛ? Для того, что бы Прядкин и Ко решали кто по их мнению "достоин" играть в РПЛ???

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      Рейтинг: +1623

      kvm 1 час назад

      по губам им елдой поводить не надо-ли?

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      Рейтинг: +237

      Лфшт 2 часа назад

      В порядке исключения ???Да че уже прямо не сказать - Мы газпром, нам ***** на ваши правила.

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      Рейтинг: +21879

      silver29 2 часа назад

      А чем они красивее других ? Разве регламент имеет такое понятие "в виде исключения" ?

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      Рейтинг: +17288

      vladimir-7 2 часа назад

      Дать лицензию Оренбургу играть в РПЛ и ещё 10 млн. руб. на
      реконструкцию стадиона, а то в наши 10 млн.не уложимся.

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