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  • «Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

«Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

3 мая 2021, 12:21
8

Стали известны сроки окончания реконструкции стадиона «Оренбурга».

По информации «Чемпионата», руководство клуба пообещало РФС завершить работы к июню 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет увеличить вместимость арены до 12 тысяч зрителей и готов потратить на это более 10 миллионов рублей.

  • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.
  • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
  • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (8)
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Plyash
1620034520
РФС, вы с ума посходили там,что ли? Какая РЕКОНСТРУКЦИЯ может быть на сумму в 10 000 000 рублей ? У вас у каждого зарплата в месяц в двое выше этой суммы. Не реконструкция,однако,а незначительный косметический ремонт.
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Ватный кремлебот
1620034607
"О строительстве нового стадиона заявил губернатор Юрий Берг в 2015 году, когда «Оренбург» впервые вышел в премьер-лигу. Но его планы реализованы не были")) Обещанного 3 года ждут как с Тамбовом. У Нижнего есть стадион. Вот пусть им дадут путёвку в ПЛ. А лицензию Оренбургу и выдать через годик.
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portero
1620041811
Если только на скамейки хватит, как в старые времена....
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Fusballer
1620046832
Вот когда доделаете, тогда и приходите!
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BRO_football
1620051895
Да знаем мы эти ничем не подкрепленные обещания. Как говорится в пословице, обещанного три года ждут, а на четвёртый забывают. Лучше послать к чёрту этот Оренбург и дать прямую путёвку в РПЛ Нижнему Новгороду. У них и стадион есть, и город-миллионик с болельщиками, и большое желание играть и развиваться! Да и в конце концов уже в РФС деньги занесены за это дело. Позарез надо выйти в РПЛ к красивой дате 800-летие города, а своими силами немного не получается.
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Томик
1620138759
То есть проблема была в 10 миллионах рублей, которые никак не могут найти и освоить с 2015 года? Какая нахрен в таком случае лицензия, с таким руководством и подходом?
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