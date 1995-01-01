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    «Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

    Стали известны сроки окончания реконструкции стадиона «Оренбурга».

    По информации «Чемпионата», руководство клуба пообещало РФС завершить работы к июню 2022 года.

    Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет увеличить вместимость арены до 12 тысяч зрителей и готов потратить на это более 10 миллионов рублей.

    • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.
    • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
    • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Ватный кремлебот 1 час назад

      "О строительстве нового стадиона заявил губернатор Юрий Берг в 2015 году, когда «Оренбург» впервые вышел в премьер-лигу. Но его планы реализованы не были")) Обещанного 3 года ждут как с Тамбовом. У Нижнего есть стадион. Вот пусть им дадут путёвку в ПЛ. А лицензию Оренбургу и выдать через годик.

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      Рейтинг: +5654

      playsh 1 час назад

      РФС, вы с ума посходили там,что ли? Какая РЕКОНСТРУКЦИЯ может быть на сумму в 10 000 000 рублей ? У вас у каждого зарплата в месяц в двое выше этой суммы.
      Не реконструкция,однако,а незначительный косметический ремонт.

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