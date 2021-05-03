«Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

Стали известны сроки окончания реконструкции стадиона «Оренбурга».
По информации «Чемпионата», руководство клуба пообещало РФС завершить работы к июню 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет увеличить вместимость арены до 12 тысяч зрителей и готов потратить на это более 10 миллионов рублей.
- «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.
- Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
- Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.
Источник: «Чемпионат»