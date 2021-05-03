«Чемпионат»: «Оренбург» пообещал РФС завершить реконструкцию стадиона к июню 2022 года

Стали известны сроки окончания реконструкции стадиона «Оренбурга».

По информации «Чемпионата», руководство клуба пообещало РФС завершить работы к июню 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет увеличить вместимость арены до 12 тысяч зрителей и готов потратить на это более 10 миллионов рублей.