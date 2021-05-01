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  • «Оренбург» потратит более 10 миллионов рублей на реконструкцию стадиона

«Оренбург» потратит более 10 миллионов рублей на реконструкцию стадиона

1 мая 2021, 08:41
8

«Оренбург» запланировал реконструкцию собственного стадиона с целью увеличения его вместимости.

По информацию «РБ-Спорт», клуб хочет расширить арену, чтобы матчи смогли посещать до 12 тысяч зрителей. На соответствующие работы выделят более 10 миллионов рублей.

«Президент и гендиректор этим занимаются. Но я как спортивный директор подробностей не знаю. Знаю, что сейчас готовятся письма и проекты. Как это будет реализовано, сложно сказать. Но реконструкция точно состоится», – сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

  • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.
  • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
  • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (8)
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_Marqella_
1619853567
Да уж, великая сумма...))
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portero
1619856282
Десять лямов, ну скромно. Лишь бы не как в Тамбове....
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vladimir-7
1619857839
Нужно чтобы выделили 10 лямов евро, а придет вам на строительство как раз 10 лямов рублей.
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slavа0508
1619865546
Люди на ремонт дома по 5 лямов тратят а здесь 10 лямов на весь стадион , смех да и только,,,
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кран
1619895483
Скромненько)
Ответить
paracetamol
1619957168
Ну, достроят деревянные трибуны на 5 тыщ мест, что от этого изменится? Все одно больше 7.5 тыщ матчи не посещают!
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zigbert
1620142672
На такие день трудно на что то рассчитывать.
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