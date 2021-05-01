«Оренбург» потратит более 10 миллионов рублей на реконструкцию стадиона

«Оренбург» запланировал реконструкцию собственного стадиона с целью увеличения его вместимости.

По информацию «РБ-Спорт», клуб хочет расширить арену, чтобы матчи смогли посещать до 12 тысяч зрителей. На соответствующие работы выделят более 10 миллионов рублей.

«Президент и гендиректор этим занимаются. Но я как спортивный директор подробностей не знаю. Знаю, что сейчас готовятся письма и проекты. Как это будет реализовано, сложно сказать. Но реконструкция точно состоится», – сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.

Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.

Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

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