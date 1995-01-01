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    «Оренбург» потратит более 10 миллионов рублей на реконструкцию стадиона

    «Оренбург» запланировал реконструкцию собственного стадиона с целью увеличения его вместимости.

    По информацию «РБ-Спорт», клуб хочет расширить арену, чтобы матчи смогли посещать до 12 тысяч зрителей. На соответствующие работы выделят более 10 миллионов рублей.

    «Президент и гендиректор этим занимаются. Но я как спортивный директор подробностей не знаю. Знаю, что сейчас готовятся письма и проекты. Как это будет реализовано, сложно сказать. Но реконструкция точно состоится», – сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

    • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ.
    • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
    • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17251

      vladimir-7 44 минуты назад

      Нужно чтобы выделили 10 лямов евро, а придет вам на строительство как раз 10 лямов рублей.

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      Рейтинг: +46981

      portero 1 час назад

      Десять лямов, ну скромно. Лишь бы не как в Тамбове....

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      Рейтинг: +21517

      silver29 1 час назад

      хм, 10 миллионов это уже с учетом отмытого и украденного ? если это вся сумма то хватит только на пару тройку рядов из китайского пластика, цены на стройматериалы взлетели со скоростью "циркона"

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      Рейтинг: +723

      Бенедиктус > silver29 28 минут назад

      на 10 миллионов закупят 4500 табуреток, дешево и сердито.

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      Рейтинг: +2918

      _Marqella_ 1 час назад

      Да уж, великая сумма...))

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