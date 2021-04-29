«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», Илюхина пытается помочь «Оренбургу», стадион которого не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена клуба не подходит по вместимости.

Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, пытается добиться исключения для «Оренбурга» через бюро Исполкома РФС. РПЛ выступает категорически против. Сообщается, что этот вопрос еще не решен.

Аналогичная проблема может возникнуть и у «Алании», стадион которой находится на реконструкции.

Решение по лицензированию клубов будет принято до 5 мая включительно.