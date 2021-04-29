«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», Илюхина пытается помочь «Оренбургу», стадион которого не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена клуба не подходит по вместимости.
Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, пытается добиться исключения для «Оренбурга» через бюро Исполкома РФС. РПЛ выступает категорически против. Сообщается, что этот вопрос еще не решен.
Аналогичная проблема может возникнуть и у «Алании», стадион которой находится на реконструкции.
Решение по лицензированию клубов будет принято до 5 мая включительно.
- «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ.
- «Алания» идет 4-й и может пробиться в РПЛ через стыковые матчи.
Источник: «Спорт-Экспресс»