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  • «СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

«СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

29 апреля 2021, 18:38
21

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», Илюхина пытается помочь «Оренбургу», стадион которого не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена клуба не подходит по вместимости.

Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, пытается добиться исключения для «Оренбурга» через бюро Исполкома РФС. РПЛ выступает категорически против. Сообщается, что этот вопрос еще не решен.

Аналогичная проблема может возникнуть и у «Алании», стадион которой находится на реконструкции.

Решение по лицензированию клубов будет принято до 5 мая включительно.

  • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ.
  • «Алания» идет 4-й и может пробиться в РПЛ через стыковые матчи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Оренбург
Комментарии (21)
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NewLife
1619712452
Админ ресурс уже больше даже не пытаются скрыть.
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Skull_Boy
1619712486
Кто бы сомневался 6 очков и так есть, а тут сразу 12 и уже действуют в наглую ничего не скрывая, одним словом конченный чемпионат
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Ловкий Бубен
1619713477
Да как она посмела ! Это неслыханно ! Всё пропало ! Это конец ! Какая наглость у них на стадионе скамейка сломалась, не пускать !!!! Мля , действуют в наглую, у Зенита теперь 12 очков ! а было 6 .... где наша хорошо известная в стране и за рубежом советская карательная психиатрия ? сколько же недоумков здесь просто неслыханно
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JTherry
1619715075
"Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ" ...уже даже не стесняются публиковать о лоббировании...
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Свин-токсик
1619715354
Снова три команды от Газпрома в лиге) Умора.
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Hektor 84
1619715750
Русский футбол уже ничего не спасет! Болото РПЛ пробьет очередное дно в еврокубках! Пора бы привлечь внимание УЕФА к этой ситуации.
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Ганнибал Лектор
1619718362
Оренбург еще никуда не вышел, это все домыслы журналюг
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BRO_football
1619719219
Ну так конечно. +6 лёгких очков для Зенита не будут лишними.
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Павелий
1619734718
Ага... Никакой системности,как пару дней назад сказал Аршавин. Совершенно никакой.
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Garrincha58
1619767642
эта газетёнка СЭ стала жёлтой как никогда очередная заказная утка чтобы заработать бабла потому что их уже никто не покупает да и читать такие бредни никому уже не интересно
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