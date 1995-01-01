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    «СЭ»: глава совета директоров «Зенита» Илюхина пытается помочь «Оренбургу» пройти лицензирование для РПЛ

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

    По информации «Спорт-Экспресса», Илюхина пытается помочь «Оренбургу», стадион которого не соответствует требованиям лицензирования для клубов Премьер-лиги. Арена клуба не подходит по вместимости.

    Илюхина, занимающая должность вице-президента РФС, пытается добиться исключения для «Оренбурга» через бюро Исполкома РФС. РПЛ выступает категорически против. Сообщается, что этот вопрос еще не решен.

    Аналогичная проблема может возникнуть и у «Алании», стадион которой находится на реконструкции.

    Решение по лицензированию клубов будет принято до 5 мая включительно.

    • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ.
    • «Алания» идет 4-й и может пробиться в РПЛ через стыковые матчи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +9868

      Hektor 84 31 минуту назад

      Русский футбол уже ничего не спасет! Болото РПЛ пробьет очередное дно в еврокубках! Пора бы привлечь внимание УЕФА к этой ситуации.

      1
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      Рейтинг: -153

      Свин-токсик 38 минут назад

      Снова три команды от Газпрома в лиге) Умора.

      2
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      Рейтинг: +13362

      JTherry 42 минуты назад

      "Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ"
      ...уже даже не стесняются публиковать о лоббировании...

      3
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      Рейтинг: +1647

      фанат джигурды 46 минут назад

      +6

      2
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      Рейтинг: +20138

      bset 1 час назад

      Вот это новость. Вот это неожиданность. Щас болельщики Зенита придут и будут нам смеяться, что мы везде заговор видим. Тут даже ничего видеть не нужно - все на поверхности.

      5
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      Рейтинг: +1117

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Да как она посмела ! Это неслыханно ! Всё пропало ! Это конец ! Какая наглость у них на стадионе скамейка сломалась, не пускать !!!! Мля , действуют в наглую, у Зенита теперь 12 очков ! а было 6 .... где наша хорошо известная в стране и за рубежом советская карательная психиатрия ? сколько же недоумков здесь просто неслыханно

      2
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      Рейтинг: +11833

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто бы сомневался 6 очков и так есть, а тут сразу 12 и уже действуют в наглую ничего не скрывая, одним словом конченный чемпионат

      3
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      Рейтинг: +7877

      NewLife 1 час назад

      Админ ресурс уже больше даже не пытаются скрыть.

      2
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      Рейтинг: +463

      dragoon000320 1 час назад

      конечно от лишних 6 очков еще никто не отказывался, вот зенитовские шкуры и лоббируют Оренбург в премьер лигу... Ничего удивительного

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